Народився в Україні та керував війною проти неї: у Росії помер генерал з оточення Шойгу

За свої дії у 2022 році він потрапив під санкції США та Великобританії

У Росії помер колишній заступник Міністра оборони Росії Юрій Садовенко. Сам він був родом з України, але став одним із високопоставлених російських військових, які брали участь у розв’язуванні та управлінні повномасштабною війною проти своєї батьківщини.

Що потрібно знати:

Садовенко довгий час обіймав посаду заступника міністра оборони РФ і вважався наближеним до Сергія Шойга

У своїх публічних заявах він відкрито підтримував агресію Росії проти України

За офіційною версією, причиною смерті стала хвороба серця

Інформація про це з’явилася у російських пропагандистських ЗМІ. Там заявили, що Садовенко було 56 років, і причиною смерті стала хвороба серця. Помер він 25 грудня.

У російській системі влади Садовенко вважався одним із ключових функціонерів військового блоку.

Він входив до керівників, причетних до військової агресії проти України. За це у 2022 році він потрапив під санкції США та Великобританії.

У своїх виступах Садовенко повторював офіційні кремлівські наративи, виправдовуючи агресію "захистом безпеки Росії" та "інтересів держави".

Що відомо про Садовенка

Садовенко народився 11 вересня 1969 року в українському місті Житомир.

У 1990 році закінчив Рязанське вище повітрянодесантне командне училище і з 1990 по 1994 рік проходив службу в Збройних Силах СРСР і Республіки Білорусь на молодших командних посадах.

З 1994 по 2002 рік служив у підрозділах у справах цивільної оборони Міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійного лиха (МНС Росії).

Потім з 2002 по 2007 рік був помічником Міністра Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих. З 2007 року – керівник апарату МНС Росії.

Юрій Садовенко

7 січня 2013 року генерал-лейтенанта Садовенка було призначено Заступником Міністра оборони Російської Федерації.

Як помічник міністра оборони Росії, у своїх публічних виступах Юрій Садовенко відкрито підтримував та виправдовував агресивну війну Росії проти України. Він несе відповідальність за підтримку та реалізацію дій та політики, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, є підсанкціонною особою багатьох країн світу.

З посади заступника міністра оборони його було знято у травні 2024 року — невдовзі після відставки Сергія Шойгу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії помер відомий актор, який брав участь у зйомках пропагандистського фільму "Калашников", що відбувалися на території анексованого Криму.