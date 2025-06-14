Хотел стать президентом Украины, но защищал русский язык: куда исчез скандальный экс-нардеп Балашов

Геннадий Балашов делится своими мыслями о войне в Украине

Геннадий Балашов — известная и скандальная личность в украинской политике. В 2014 году он основал партию "5.10" и был народным депутатом III созыва, а в 2019 году вместе с экс-главой СБУ Игорем Смешко боролся на выборах за кресло президента Украины.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о бывшем народном депутате Геннадии Балашове и где он сейчас. Мы узнали, что он говорит о войне и в каких ранее скандалах был замешан.

Геннадий Балашов — что о нем известно

Геннадий Балашов начинал карьеру как предприниматель, он был владельцем предприятия "Веролла" и первого коммерческого комиссионного магазина в Днепре, а со временем стал директором акционерного общества "Москва" и собственником предприятия "Агентство недвижимости "Липки"". А в 1993 году Геннадий решил попробовать свои силы в политике.

Геннадий Балашов пришел в политику в 1993 году

Балашов баллотировался в мэры Днепра в 1994 году, основал партию "Красивая Украина", а с 1998 по 2002 год был народным депутатом Украины III созыва. Активно продвигал идею отмены большинства налогов на территории страны.

Геннадий Балашов был народным депутатом Украины III созыва

В 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, Балашов обвинил Путина в разжигании войны и призывал перекрыть поставки российского газа в Европу через Украину путем "взрыва" трубы. За такие высказывания в России против него возбудили уголовное дело и объявили в международный розыск.

Геннадий Балашов создал партию "5.10"

В 2014 году Геннадий Балашов создал партию "5.10" и через год принял участие в выборах мэра Киева, но занял лишь 11 место. А в 2019 году он стал кандидатом на пост президента Украины, но за него проголосовали лишь 0,17% избирателей.

Геннадий Балашов отличился скандальными высказываниями

Языковой скандал с Геннадием Балашовым

Украинский политик запомнился своими громкими высказываниями и выходками. Самым резонансным оказался языковой скандал. Во время программы на телеканале "НАШ", который продвигал российские нарративы, Балашов заявил, что принципиально отказывается разговаривать на украинском языке.

Геннадий Балашов в 2019 году баллотировался в президенты

Бывший нардеп назвал "тварями" людей, которые просят переходить на украинский, поскольку считает, что с украинским языком в нашей стране "культура развиваться не будет" якобы из-за отсутствия потребителя. Также он призывал украинских бизнесменов отказаться от выполнения государственных норм языкового общения в сфере обслуживания.

"Что надо делать когда будет приходить языковой омбудсмен? На х**н посылать! Бить палкой! Вести себя агрессивно. Рестораторы должны вести себя агрессивно", — заявлял Балашов.

Геннадий Балашов защищает русский язык

Российские СМИ быстро подхватили слова экс-нардепа, а украинцы выразили бурную негативную реакцию.

Куда исчез Геннадий Балашов и чем занимается

В интервью "Телеграфу" украинский политик Геннадий Балашов рассказал, что в начале войны выехал в США. По его словам, в 2021 году против него начали заводить уголовные дела, и с 2016 года их было семь, а три дела дошли до суда. У политика арестовали в Киеве 18 объектов недвижимости.

Геннадий Балашов переехал в США

Геннадий пытался решить вопрос, но судебный процесс оттягивали, потом началась война, отключение электричества из-за обстрелов, и Балашов решил выехать. Но его партия "5.10" в Украине продолжает работать в "спящем режиме".

Геннадий Балашов обьявлен в розыск

Экс-нардеп рассказал, что, находясь в США, начал получать повестки и договорился, чтобы судебные заседания проходили в удаленном формате. Но дела по разным обстоятельства затягивались, потом поменялся судья и Балашова объявили в розыск.

"Теперь я в розыске и при явке на территорию Украины я по-любому буду арестован на 48 часов и доставлен в суд", — отметил Балашов.

Геннадий Балашов критикует украинкую власть на своем Youtube-канале

Геннадий Балашов из США активно ведет свой Youtube-канал, делясь своими мыслями о войне в Украине, и живет на монетизацию. В своих видео он критикует украинскую власть, в частности Владимира Зеленского, считая, что его сделали "диктатором" для войны. Также он высказывает абсурдное мнение о "молчаливом договорняке" для разделения Украины, а в недавнем видео заявил, что украинский и российский народ "очень близки и имеют общую историю", но их "столкнули лбами". Балашов считает, что во время Советского Союза "у нас была общая семья", но сейчас конфликт между ее членами "очень хорошо поджигают".

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