Пожар и проблемы со светом: в России дроны атаковали важный НПЗ (фото, видео)

Сызранский НПЗ Новость обновлена 28 декабря 2025, 08:10
Сызранский НПЗ. Фото Коллаж "Телеграфа"

Над территорией завода было зарево

В Самарской области России в ночь на 28 декабря были слышны взрывы. Позже стало известно, что под атакой дронов находился Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Что нужно знать:

  • Очевидцы сообщали о зареве над территорией предприятия и работе экстренных служб
  • НПЗ занимается переработкой нефти и производством топлива (бензин, дизель, авиакеросин, мазут, битум и др.)
  • После атаки в городе фиксировались перебои с электроснабжением

Соответствующие видео были опубликованы в социальных сетях. Отмечается, что в небе над территорией НПЗ было заметно зарево, а на место выехали пожарные.

Сызранский нефтеперерабатывающий завод — российский завод топливного профиля. Входит в состав ПАО НК "Роснефть". Он занимается переработкой сырой нефти в нефтепродукты, производством моторных топлив (бензина и дизельного топлива), выпуском авиакеросина, производством мазута, битума, сжиженных газов, масел и других нефтепродуктов.

Сызранский НПЗ в России
Сызранский НПЗ. Фото: Википедия
Сызранский НПЗ в России на карте
Сызранский НПЗ в России на карте

Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих объектов региона. К тому, завод является стратегически важныи объектом топливно-энергетического комплекса, обеспечивающий:

  • гражданский транспорт,
  • промышленность,
  • авиацию,
  • частично — экспортные поставки.

При этом, местные жителиговорят, что якобы на Сызранском НПЗ удар пришелся по установке ЭЛОУ-АВТ-5.

ЭЛОУ-АВТ-5 — это крупная установка первичной переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), расшифровывается как ЭлектрОбессоливающая установка + Атмосферно-Вакуумная Трубчатка, а цифра "5" указывает на ее производительность (например, 3,5 млн тонн нефти в год).

Кроме того, в сети сообщается, что также в Сызрани под удар попали две подстанции. Местные говорят о перебоях со светом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как более десятка взрывов прогремело в российской Рязани. После них возник пожар на НПЗ.

