Пожар и проблемы со светом: в России дроны атаковали важный НПЗ (фото, видео)
-
-
Над территорией завода было зарево
В Самарской области России в ночь на 28 декабря были слышны взрывы. Позже стало известно, что под атакой дронов находился Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).
Что нужно знать:
- Очевидцы сообщали о зареве над территорией предприятия и работе экстренных служб
- НПЗ занимается переработкой нефти и производством топлива (бензин, дизель, авиакеросин, мазут, битум и др.)
- После атаки в городе фиксировались перебои с электроснабжением
Соответствующие видео были опубликованы в социальных сетях. Отмечается, что в небе над территорией НПЗ было заметно зарево, а на место выехали пожарные.
Сызранский нефтеперерабатывающий завод — российский завод топливного профиля. Входит в состав ПАО НК "Роснефть". Он занимается переработкой сырой нефти в нефтепродукты, производством моторных топлив (бензина и дизельного топлива), выпуском авиакеросина, производством мазута, битума, сжиженных газов, масел и других нефтепродуктов.
Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих объектов региона. К тому, завод является стратегически важныи объектом топливно-энергетического комплекса, обеспечивающий:
- гражданский транспорт,
- промышленность,
- авиацию,
- частично — экспортные поставки.
При этом, местные жителиговорят, что якобы на Сызранском НПЗ удар пришелся по установке ЭЛОУ-АВТ-5.
ЭЛОУ-АВТ-5 — это крупная установка первичной переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), расшифровывается как ЭлектрОбессоливающая установка + Атмосферно-Вакуумная Трубчатка, а цифра "5" указывает на ее производительность (например, 3,5 млн тонн нефти в год).
Кроме того, в сети сообщается, что также в Сызрани под удар попали две подстанции. Местные говорят о перебоях со светом.
