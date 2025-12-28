Пожежа та проблеми зі світлом: у Росії дрони атакували важливий НПЗ (фото, відео)

Над території заводу було заграва

У Самарській області Росії у ніч проти 28 грудня було чути вибухи. Пізніше стало відомо, що під атакою дронів знаходився Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ).

Що потрібно знати:

Очевидці повідомляли про заграву над територією підприємства та роботу екстрених служб

НПЗ займається переробкою нафти та виробництвом палива (бензин, дизель, авіагас, мазут, бітум та ін.)

Після атаки у місті фіксувалися перебої з електропостачанням

Відповідні відео було опубліковано у соціальних мережах. Наголошується, що в небі над територією НПЗ була помітна заграва, а на місце виїхали пожежники.

Сизранський нафтопереробний завод – російський завод паливного профілю. Входить до складу ПАТ НК "Роснефть". Він займається переробкою сирої нафти на нафтопродукти, виробництвом моторних палив (бензину та дизельного палива), випуском авіагасу, виробництвом мазуту, бітуму, зріджених газів, масел та інших нафтопродуктів.

Сизранський НПЗ у Росії. Фото: Вікіпедія

Сизранський НПЗ у Росії на карті

Це один із найбільших нафтопереробних об’єктів регіону. До того ж, завод є стратегічно важливим об’єктом паливно-енергетичного комплексу, що забезпечує:

цивільний транспорт,

промисловість,

авіацію,

частково експортні поставки.

При цьому місцеві жителі говорять, що нібито на Сизранському НПЗ удар припав по установці ЕЛОУ-АВТ-5.

ЕЛОУ-АВТ-5 — це велика установка первинної переробки нафти на нафтопереробних заводах (НПЗ), що розшифровується як електрозбезсолювальна установка + атмосферно-вакуумна трубчатка, а цифра "5" вказує на її продуктивність (наприклад, 3,5 млн тонн нафти на рік).

Крім того, у мережі повідомляється, що також у Сизрані під удар потрапили дві підстанції. Місцеві говорять про перебої зі світлом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як понад десяток вибухів пролунало в російській Рязані. Після них виникла пожежа на НПЗ.