Дроны во второй раз с начала месяца подожгли НПЗ в Саратове (фото и видео)

Саратовский нефтеперерабатывающий завод является законной целью атаки, так как обеспечивает оккупационную армию

В ночь на вторник, 11 ноября, беспилотники массированно атаковали Саратовскую область России. После взрывов, по предварительным данным, возник пожар на Саратовском нефтеперерабатывающем заводе, который уже не раз подвергался ударам дронами.

Что нужно знать:

Саратовский НПЗ снова находился под беспилотной атакой

В городе прогремело несколько громких взрывов, после чего возникло масштабное возгорание в районе НПЗ

Этот нефтеперерабатывающий завод задействован в обеспечении российской армии

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+. Как видно на опубликованных кадрах, после взрывов на НПЗ возникло масштабное возгорание.

Зарево в районе НПЗ после атаки

Огонь біло видно издалека

Внимание! Некоторые видео содержат ненормативную лексику

Воздушную тревогу в Саратовской области объявили около 22 часов 10 ноября. В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты самолетов. Жителей предупреждали об угрозе атаки дронов. По словам очевидцев, в Саратове раздалось 5-7 громких взрывов.

Саратовский НПЗ – что о нем известно

Саратовский нефтеперерабатывающий завод является одним из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий, ранее он назывался завод "Крекинг". НПЗ является частью структуры нефтяной компании "Роснефть".

Саратовский НПЗ

Объем переработки нефти по состоянию на 2020 год – 7,2 млн. тонн, в 2023 году – 4,8 млн. тонн. Предприятие участвует в обеспечении нужд русской армии. НПЗ производит более 20 видов продукции: неэтилированные бензины, дизельное топливо, мазут всех основных марок, битумы, вакуумный газойль, техническую серу и т.д.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 3 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Было попадание, в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6 возник пожар.