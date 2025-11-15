Более десятка взрывов прогремело в российской Рязани. После них возник пожар на НПЗ (фото и видео)
Зарево, возникшее в районе завода, было видно издалека
Взрывы в Рязани прогремели в ночь на субботу, 15 ноября. Этот российский город атаковали беспилотники.
Что нужно знать:
- Практически каждую ночь добрые дроны атакуют объекты на территории России, обеспечивающие возможность вести войну
- Минувшей ночью взрывы гремели в городе Рязань
- После них в районе местного НПЗ возник пожар
После 4 часов утра более 10 взрывов прогремело в районе местного НПЗ, сообщает Telegram-канал Exilenova+ со ссылкой на слова очевидцев.
Как всегда, россияне активно выкладывают в сеть фото и видео атаки и ее последствий. На кадрах можно увидеть масштабное зарево, возникшее в районе НПЗ после взрывов.
Внимание! Некоторые видео содержат ненормативную лексику
Что известно о Рязанском НПЗ
Завод, расположенный на юге Рязани, работает с 1960 года, сейчас находится под контролем "Роснефти". Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в пятерку крупнейших предприятий России. Максимально возможный объем обработки НПЗ составляет 17 – 18 миллионов тонн нефти. Предприятие является одним из главных поставщиков моторного горючего для российских регионов.
Как сообщал "Телеграф", в ночь на 14 ноября Россию атаковали более двухсот дронов. Под удар в порт Новороссийска попал терминал "Шесхарис", конечная точка трубопроводов российской компании "Транснефть". Также прилетело по НПЗ в Саратове.