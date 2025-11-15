Более десятка взрывов прогремело в российской Рязани. После них возник пожар на НПЗ (фото и видео)

Зарево, возникшее в районе завода, было видно издалека

Взрывы в Рязани прогремели в ночь на субботу, 15 ноября. Этот российский город атаковали беспилотники.

Что нужно знать:

Практически каждую ночь добрые дроны атакуют объекты на территории России, обеспечивающие возможность вести войну

Минувшей ночью взрывы гремели в городе Рязань

После них в районе местного НПЗ возник пожар

После 4 часов утра более 10 взрывов прогремело в районе местного НПЗ, сообщает Telegram-канал Exilenova+ со ссылкой на слова очевидцев.

Как всегда, россияне активно выкладывают в сеть фото и видео атаки и ее последствий. На кадрах можно увидеть масштабное зарево, возникшее в районе НПЗ после взрывов.

Зарево видно издалека

Пожар в районе НПЗ

Внимание! Некоторые видео содержат ненормативную лексику

Что известно о Рязанском НПЗ

Завод, расположенный на юге Рязани, работает с 1960 года, сейчас находится под контролем "Роснефти". Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в пятерку крупнейших предприятий России. Максимально возможный объем обработки НПЗ составляет 17 – 18 миллионов тонн нефти. Предприятие является одним из главных поставщиков моторного горючего для российских регионов.

Рязанский НПЗ

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 14 ноября Россию атаковали более двухсот дронов. Под удар в порт Новороссийска попал терминал "Шесхарис", конечная точка трубопроводов российской компании "Транснефть". Также прилетело по НПЗ в Саратове.