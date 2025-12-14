ГРЭС, НПЗ и не только: Россию ночью массированно атаковали дроны, где гремели взрывы (фото, видео)
В РФ уже отчитались об атаке
В России и временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы в ночь на 14 декабря и накануне вечером. Под ударом оказались нефтеперерабатывающие заводы и тепловая электростанция.
Что нужно знать
- Целями стали стратегически важные объекты обеспечения топлива и электроэнергии
- В Крыму взрывы фиксировали в Симферополе и в районе Гвардейска
- Власти РФ традиционно сообщали о "работе ПВО".
Соответствующая информация была опубликована в социальных сетях. Там же показали множество видео этих происшествия.
Взрывы в России
Неизвестные дроны атаковали Смоленскую ГРЭС. Это тепловая электростанция (ГРЭС), вторая по величине электростанция Смоленской области. На ее территории произошел пожар.
В городе Урюпинск Волгоградской области ночью была атакована нефтебаза.
В пгт Афипский Краснодарского края РФ в результате атаки дронами произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.
Предприятие перерабатывает смесь нефтей и газового конденсата Западно-Сибирских и Волго-Уральских месторождений, поступающих по трубопроводам Крымск — Афипский НПЗ, Хадыженск — Афипский НПЗ и железнодорожным транспортом[
Так выглядит НПЗ:
Также взрывы раздавались в Туле и области.
Взрывы в Крыму
В социальных сетях местные сообщили о взрывах в пределах электростанции и нефтебазы. в Симферополе.
Громко было в районе Гвардейского, где расположен военный аэродром.
Что заявили в РФ
В Министерстве обороны РФ заявили о якобы работе ПВО на территории России и во временно оккупированном Крыму.
- 35 – над территорией Брянской области,
- 32 – над территорией Крыма,
- 22 – над территорией Краснодарского края,
- 15 – над территорией Тульской области,
- 13 – над территорией Калужской области,
- 7 – над территорией Курской области,
- 4 – над территорией Рязанской области,
- 4 – над территорией Ростовской области,
- 3 – над территорией Белгородской области,
- 2 – над территорией Ленинградской области,
- 1 – над территорией Смоленской области,
- 1 – над территорией Псковской области,
- 1 – над территорией Новгородской области,
- 1 – над территорией Московского региона.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что дроны атаковали Рязанскую и Тульскую области. Под ударом оказался не только нефтеперерабатывающий завод.