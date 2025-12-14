ГРЭС, НПЗ и не только: Россию ночью массированно атаковали дроны, где гремели взрывы (фото, видео)

В РФ уже отчитались об атаке

В России и временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы в ночь на 14 декабря и накануне вечером. Под ударом оказались нефтеперерабатывающие заводы и тепловая электростанция.

Что нужно знать

Целями стали стратегически важные объекты обеспечения топлива и электроэнергии

В Крыму взрывы фиксировали в Симферополе и в районе Гвардейска

Власти РФ традиционно сообщали о "работе ПВО".

Соответствующая информация была опубликована в социальных сетях. Там же показали множество видео этих происшествия.

Взрывы в России

Неизвестные дроны атаковали Смоленскую ГРЭС. Это тепловая электростанция (ГРЭС), вторая по величине электростанция Смоленской области. На ее территории произошел пожар.

В городе Урюпинск Волгоградской области ночью была атакована нефтебаза.

В пгт Афипский Краснодарского края РФ в результате атаки дронами произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Предприятие перерабатывает смесь нефтей и газового конденсата Западно-Сибирских и Волго-Уральских месторождений, поступающих по трубопроводам Крымск — Афипский НПЗ, Хадыженск — Афипский НПЗ и железнодорожным транспортом[

Так выглядит НПЗ:

Также взрывы раздавались в Туле и области.

Взрывы в Крыму

В социальных сетях местные сообщили о взрывах в пределах электростанции и нефтебазы. в Симферополе.

Громко было в районе Гвардейского, где расположен военный аэродром.

Что заявили в РФ

В Министерстве обороны РФ заявили о якобы работе ПВО на территории России и во временно оккупированном Крыму.

35 – над территорией Брянской области,

32 – над территорией Крыма,

22 – над территорией Краснодарского края,

15 – над территорией Тульской области,

13 – над территорией Калужской области,

7 – над территорией Курской области,

4 – над территорией Рязанской области,

4 – над территорией Ростовской области,

3 – над территорией Белгородской области,

2 – над территорией Ленинградской области,

1 – над территорией Смоленской области,

1 – над территорией Псковской области,

1 – над территорией Новгородской области,

1 – над территорией Московского региона.

