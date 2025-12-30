Путин построил себе дворец в Крыму? Что известно о новом имении и его стоимости (фото)

Имение имеет не только вертолетную площадку и телевизор почти в каждой комнате

В Крыму российские медиа якобы обнаружили новый дворец председателя России Владимира Путина. Он расположен прямо на побережье Черного моря, а его площадь впечатляет.

Что нужно знать:

Новый дворец Путина в Крыму имеет несколько зданий и вертолетную площадку

Строительство поместья обошлось примерно в 10 млрд рублей

Ранее на территории дворца была летняя дача Януковича

Как пишут росСМИ, у Владимира Путина появилось новое огромное имение в Крыму. Оно расположено прямо на берегу моря, хотя имеет дополнительно обустроенный искусственный пляж с белым песком.

Фото проекта дворца Путина в Крыму. Источник: скриншот с видео

Ранее на месте дворца находилось здание пансионата "Мыс Айя". Впоследствии эта территория перешла в собственность сбежавшего президента Виктора Януковича. Где он построил элитную летнюю дачу. Однако после аннексии Крыма в 2014 году это имущество перешло в госсобственность Кремля.

Где была дача Януковича. Источник: скриншот с видео

Как выглядит новый дворец Путина в Крыму. Источник: скриншот с видео

Впоследствии здесь был построен настоящий дворец. По мнению СМИ, он принадлежит Путину, ведь по документам владельцем является ООО "Берег", связанное с компанией "Голден Гейт" с засекреченными владельцами. Более того, в документах указаны юристы, которые связаны с имением Путина в Геленджике — Белкин, Ульянов и Шахов.

Внутренний дворик дворца Путина в Крыму. Источник: скриншот с видео

При этом ключевым подрядчиком выступала управляющая компания "Кредо". Она раньше занималась строительством и обслуживанием как официальных, так и неофициальных резиденций Путина в Геленджике, Валдае и Красной Поляне.

Как выглядит новый дворец Путина в Крыму. Источник: скриншот с видео

Как выглядит новый дворец Путина

Как видно на снимках, площадь имения Путина немалая, а именно: главное здание более 9000 м², дом для гостей почти на 5000 м², отдельные здания для персонала, технические здания и новая вертолетная площадка. Возле дворца есть собственная набережная, пирс и искусственный пляж с белым песком.

В середине имение украшено с огромным размахом. К примеру, один набор кранов для джакузи стоит 2 млн рублей. Большинство элементов интерьера в позолоте, почти в каждой комнате есть большой телевизор, даже в ванной.

Джакузи в дворце Путина в Крыму. Источник: скриншот с видео

Сколько стоит кран для джакузи во дворце Путина. Источник: скриншот с видео

По подсчетам, строительство такого дворца стоило около 10 млрд рублей. То есть 127 545 500 млн долларов.

