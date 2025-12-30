Путін побудував собі палац у Криму? Що відомо про новий маєток та його вартість (фото)

Маєток має не тільки вертолітний майданчик та телевізор майже в кожній кімнаті

У Криму російські медіа нібито знайшли новий палац голови Росії Володимира Путіна. Він розташований прямо на узбережжі Чорного моря, а його площа вражає.

Що треба знати:

Новий палац Путіна в Криму має кілька будівель та вертолітний майданчик

Будівництво маєтку обійшлось приблизно в 10 млрд рублів

Раніше на території палацу була літня дача Януковича

Як пишуть росЗМІ, у Володимира Путіна з'явився новий величезний маєток в Криму. Він розташований прямо на берегу моря, хоча має додатково облаштований штучний пляж з білим піском.

Фото проєкту палаца Путіна в Криму. Джерело: скриншот з відео

Раніше на місці палацу була будівля пансіонату "Мис Айя". Згодо ця територія перейшла у власність президента-втікача Віктора Януковича. Де він побудував елітну літню дачу. Однак після анексії Криму у 2014 році це майно перейшло у держвласність Кремля.

Де була дача Януковича. Джерело: скриншот з відео

Як виглядає новий палац Путіна в Криму. Джерело: скриншот з відео

Згодом тут побудували справжній палац. На думки ЗМІ, він належить Путіну, адже за документами власником є ТОВ "Берег", яке пов'язане з компанією "Голден Гейт" із засекреченими власниками. Ба більше, у документах вказано юристів, які пов'язані з маєтком Путіна у Геленджику — Бєлкін, Ульянов і Шахов.

Внутрішній дворик палацу Путіна в Криму. Джерело: скриншот з відео

При цьому ключовим підрядником виступала керуюча компанія "Кредо". Вона раніше займалася будівництвом та обслуговуванням як офіційних, так і неофіційних резиденцій Путіна — у Геленджику, Валдаї та Червоній Поляні.

Як виглядає новий палац Путіна в Криму. Джерело: скриншот з відео

Як виглядає новий палац Путіна

Як видно на знімках, площа маєтку Путіна чимала, а саме: головний будинок понад 9000 м², будинок для гостей майже на 5000 м², окремі будівлі для персоналу, технічні будівлі та новий вертолітний майданчик. Біля палацу є власна набережна, пірс та штучний пляж із білим піском.

В середині маєток оздоблено з величезним розмахом. До прикладу, один набір кранів для джакузі коштує 2 млн рублів. Більшість елементів інтер'єру в позолоті, а майже в кожній кімнаті є великий телевізор, навіть у ванній кімнаті.

Джакузі в палаці Путіна в Криму. Джерело: скриншот з відео

Скільки коштує кран для джакузі в палаці Путіна. Джерело: скриншот з відео

За підрахунками, будівництво такого палацу коштувало десь 10 млрд рублів. Тобто 127 545 500 млн доларів.

