Многие чеченцы называют Путина непристойным словом. За что и почему

Среди части чеченцев, проживающих за пределами Чечни, фамилия российского главы Владимира Путина якобы используется как разговорное обозначение туалета.

В 1999 году Путин сказал: "…мы и в сортире их замочим" про террористов в Чечне

Чеченцы могут говорить: "Мне нужно в Путин", "Где здесь Путин?"

В самой Чечне Путина иногда называют "Къутіин" — незаконнорожденный

Об этом в своем Telegram-канале написал российский журналист Александр Невзоров. Его публикация сопровождается скриншотом известного и старого высказывания Путина о "мочить в сортире".

Фраза прозвучала 24 сентября 1999 года во время общения Владимира Путина с журналистами в Астане (на тот момент он был председателем правительства РФ).

"Будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, извините, в туалете поймаем — мы и в сортире их замочим. Вопрос закрыт окончательно", — так Путин комментировал события Второй чеченской войны, а именно бомбардировки российской авиацией Грозного.

Автор поста говорит, что для некоторых чеченцев фамилия Путина после этого стала буквально синонимом слова "сортир". То есть, порой можно услышать фразу "Путин чу вагIa везаш вера со", что означает — "Мне нужно в Путин". Или они могут говорить фразу "Путин мачахь йу шу кхуазахь", что означает "Где у вам здесь Путин?".

Кроме того, в самой Чечне российского главу могут называть "Къутіин" — то есть, незаконнорожденный.

