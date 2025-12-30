Путин засыпал комплиментами свою "тайную" племянницу прямо перед камерами (видео)

Президент РФ отметил "душевную теплоту" во время работы с военными

Российский президент Владимир Путин публично рассыпался в комплиментах в адрес главы фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой, которую называют его тайной племянницей. Он расхваливал ее работу, уделив особое внимание ее "душевной теплоте" и подходу к работе с российскими военными. Комплименты прозвучали во время официальной встречи, кадры которой были распространены кремлевскими медиа.

"Вы относитесь к этой работе с большой душевной теплотой. Это очень важно при работе такого рода. Очень просил бы вас и дальше сохранять именно такой подход", — заявил Путин, подчеркнув, что именно так, по его словам, "нужно работать с нашими ребятами, которые защищают Родину".

Публичное одобрение прозвучало на фоне недавнего карьерного взлета Цивилевой. В июне 2024 она была назначена заместителем министра обороны России. Это ее первая государственная должность такого уровня, впоследствии она стала статс-секретарем Минобороны РФ. Российский президент ценит ее за жесткость.

Как ранее сообщало издание "Верстка", Анна Цивилева при рождении носила фамилию Путина и является дочерью двоюродного брата президента — Евгения Путина. Семейные связи с главой Кремля не указываются в ее официальных биографиях и не комментируются Кремлем. Сама Цивилева называла вопрос о родственных связях с президентом "бессмысленными и глупыми". Однако издание подчеркнуло что есть, по крайней мере, одно фото Цивилевой вместе с Путиным, с его тогдашней женой Людмилой, его родителями и родителями Цивилевой.

Фото Евгения Путина (справа в переднем ряду) с его женой Дией (вторая справа в заднем ряду) и дочерью Анной (справа в заднем ряду). Источник: Олег Блоцкий, Владимир Путин, М. "Осмос-пресс".

Журналисты отмечают, что стремительный карьерный рост представителей семьи Путина в государственном секторе, включая брата Цивилевой Михаила, высокопоставленного топ-менеджера "Газпрома", совпадает по времени с усилением позиций самого президента во власти.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Анна Цивилева привлекла внимание Минфина США. На нее в 2024 году наложили санкции.