Вибухи і густий дим: БпЛА атакували нафтобазу і НПЗ в Росії (фото, відео)

Російська влада офіційно не оприлюднила дані щодо наслідків ударів по нафтових об’єктах

В ніч проти 1 січня в Росії загорілись два об'єкти нафтопереробної галузі. Вночі 31 грудня повідомили про пожежі на нафтобазі АО "Калуганефтепродукт" у місті Людиново Калузької області, у перші години 1 січня спалахнуло на Ільському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї. Повідомляють про атаку БпЛА.

Що потрібно знати:

Повідомляється про атаку безпілотників, очевидці чули вибухи та бачили густий дим

Над Ільським НПЗ здіймалася заграва, вогонь охопив промислові будівлі

Ільський завод — один із ключових НПЗ Півдня РФ

Людиново та Ільський в РФ на карті

За даними моніторингових та місцевих Telegram-каналів, після ударів на обох об’єктах спалахнули масштабні пожежі. У Людиновому очевидці повідомляли про серію вибухів, вогонь та густий дим, які було видно з різних районів міста.

Аналогічна ситуація зафіксована й на території Ільського НПЗ — над підприємством підіймався дим, у мережі з’явилися кадри заграви та диму. Зазначимо, що цей НПЗ входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного федерального округу Росії. Завод виробляє легку та важку нафтову фракцію, газойль, керосин, мазут, бітум. Це не перша пожежа з 2022 року на цьому заводі.

Пожежа на Ільському НПЗ

Офіційно влада РФ на момент публікації не надала детальної інформації щодо масштабів пошкоджень та можливих наслідків атак.

Раніше "Телеграф" розповідав про пожежу на Сизранському нафтопереробному заводі. В останній тиждень старого року також палало на НПЗ у Волгограді.