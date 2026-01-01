Смерть Путіна почали обговорювати на російському ТБ, — Цимбалюк

Російська пропаганда сама виводить тему ліквідації Путіна у публічне поле

Росіяни готові поховати Володимира Путіна? Журналіст Роман Цимбалюк, коментуючи заяви російських пропагандистів про "удар дронів по резиденції Володимира Путіна на Валдаї" під час програми "Вечір із Володимиром Соловйовим", зауважив важливу деталь.

У випуску шоу 29 грудня російським заявам про російський сенатор від Тамбовської області Олексій Кондратьєв звернувся до російського міністра оборони та військових і закликав "помститися" за Путіна.

"Після таких повідомлень з боліт, я вважаю, що Путін є легітимною ціллю. Ну, дивіться, нас і так вже звинуватили в тому, що ми хотіли його прибрати, — каже Цимбалюк, зазначаючи, що дронами цього не зробити, до бункера доб'є тільки багатотонна бомба. — Слухайте, вони його вже ховають чи як? Мені подобається, що в російських ефірах почали обговорювати смерть Путіна. Це правильно. А це практично програмування майбутнього".

Кондратьєв пішов далі у своїх емоційних промовах: "Знищивши Путіна, ми будемо шукати фігуру, яка його замінить. Це час, це зрив усіх переговорів, це зупинка темпу наступу, в кінцевому рахунку примус нас до ганебної поразки". Цимбалюк звернув увагу, що в цій промові Кондратьєв фіксує, що відповідальним за війну є Володимир Путін. Озвучення цієї тези важливе, адже росіяни можуть зрозуміти, що жертви, війна, атаки на російські міста, економічні втрати — через Путіна.

Я думаю, тема транзиту влади так відверто на болотах ще не звучала. Адже росіяни дійдуть до того, що повалити Путіна самостійно — це дійсно вихід. Тим більше ніхто ж не ставить завдання там відокремити Краснодарський край. Просто зберете монатки, вийдете на територію Росії, ну і будете накопичувати ненависть, до себе в першу чергу", — акцентує Цимбалюк.

Раніше "Телеграф" розповідав, що експерт Ігаль Левін вважає, що заяви про атаку щодо резиденції Путіна з боку росіян — політичний хід. Мета заяви – дискредитувати українську владу.