Карма для россиян: Белгород готовят к эвакуации из-за холода и темноты

Губернатор призвал жителей подготовиться к трудностям

В Белгородской области России часть населения планируют эвакуировать из-за проблем с электроснабжением и отоплением. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что следует быть готовыми "переехать или перевезти детей в родные". В ноябре прошлого года там вышла из строя последняя ТЭЦ.

Что нужно знать:

Губернатор Вячеслав Гладков призвал жителей готовиться переехать или временно вывезти детей к родственникам

Полностью восстановить свет и тепло за счет резервных генераторов власти не могут

Массовая немедленная эвакуация пока не объявлена, однако жителей предупреждают о "беспрецедентных" трудностях

По словам российского губернатора, полностью восстановить подачу света и отопления путём использования резервных генераторов не могут, особенно в жилых домах и на предприятиях. "Составляем перечень или последовательность действий, которые позволили бы нам оперативно реагировать на возникающие вызовы помогать людям, в том числе при потере тепла и электроэнергии — будем перевозить в те муниципалитеты, которые способны принять такое количество людей, или перемещать их в другие регионы", — отметил он.

9 января после ночных обстрелов в Белгороде заявляли, что без электричества в регионе остались 556 тысяч человек, примерно столько же — без отопления. Почти 200 тысяч человек также не имели водоснабжения и водоотведения.

Однако Гладков заверил, что о массовой немедленной эвакуации пока речь не идет, но жителям стоит подготовиться к возможным трудностям. Масштаб их он оценивает как беспрецедентный. Если уехать некуда – обещают помощь.

Справочно – в Белгороде проживает более 320 тысяч человек, еще до полумиллиона – в пригородной агломерации. Именно с территории этого российского региона регулярно обстреливается Харьковская область, а также массово заходили российские военные во время нападения в феврале 2022 года.

