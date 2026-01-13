Карма для росіян: Бєлгород готують до евакуації через холод і темряву

Губернатор закликав мешканців підготуватися до труднощів

В Бєлгородській області Росії частину населення планують евакуйовувати через проблеми з електропостачанням та опаленням. Губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що варто бути готовими "переїхати або перевезти дітей до рідні". В листопаді торік там вийшла з ладу остання ТЕЦ.

Що потрібно знати:

Губернатор В’ячеслав Гладков закликав мешканців бути готовими переїхати або тимчасово вивезти дітей до родичів

Повністю відновити світло й тепло за рахунок резервних генераторів влада не може

Масової негайної евакуації наразі не оголошено, однак жителів попереджають про "безпрецедентні" труднощі

За словами російського губернатора, повністю відновити подачу світла та опалення шляхом використання резервних генераторів не можуть, особливо в житлових домах та на підприємствах. "Складаємо перелік або послідовність дій, які дозволили б нам оперативно реагувати на виклики, що виникають, допомагати людям, у тому числі при втраті тепла та електроенергії — будемо перевозити в ті муніципалітети, які здатні прийняти таку кількість людей, або переміщати їх в інші регіони", — зазначив він.

9 січня після нічного обстрілу в Бєлгороді заявляли, що без електрики в регіоні залишилися 556 тисяч людей, приблизно стільки ж — без опалення. Майже 200 тисяч жителів також не мали водопостачання та водовідведення.

Проте Гладков запевнив — що про масову негайну евакуацію поки не йдеться, але мешканцям варто підготуватися до можливих труднощів. Масштаб їх він оцінює як безпрецедентний. Якщо виїхати нікуди — обіцяють допомогу.

Довідково — в Бєлгороді проживає понад 320 тисяч осіб, ще до півмільйона — в приміській агломерації. Саме з території цього російського регіону регулярно обстрілюється Харківська область, а також масово заходили російській військові під час нападу в лютому 2022 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Бєлгород попри близькість до лінії фронту в російському рейтингу увійшов в п'ятірку найбільш комфортних місць для життя. Щоправда, самі росіяни із цим не згодні.