Карма для росіян: Бєлгород готують до евакуації через холод і темряву
Губернатор закликав мешканців підготуватися до труднощів
В Бєлгородській області Росії частину населення планують евакуйовувати через проблеми з електропостачанням та опаленням. Губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що варто бути готовими "переїхати або перевезти дітей до рідні". В листопаді торік там вийшла з ладу остання ТЕЦ.
Що потрібно знати:
- Губернатор В’ячеслав Гладков закликав мешканців бути готовими переїхати або тимчасово вивезти дітей до родичів
- Повністю відновити світло й тепло за рахунок резервних генераторів влада не може
- Масової негайної евакуації наразі не оголошено, однак жителів попереджають про "безпрецедентні" труднощі
За словами російського губернатора, повністю відновити подачу світла та опалення шляхом використання резервних генераторів не можуть, особливо в житлових домах та на підприємствах. "Складаємо перелік або послідовність дій, які дозволили б нам оперативно реагувати на виклики, що виникають, допомагати людям, у тому числі при втраті тепла та електроенергії — будемо перевозити в ті муніципалітети, які здатні прийняти таку кількість людей, або переміщати їх в інші регіони", — зазначив він.
9 січня після нічного обстрілу в Бєлгороді заявляли, що без електрики в регіоні залишилися 556 тисяч людей, приблизно стільки ж — без опалення. Майже 200 тисяч жителів також не мали водопостачання та водовідведення.
Проте Гладков запевнив — що про масову негайну евакуацію поки не йдеться, але мешканцям варто підготуватися до можливих труднощів. Масштаб їх він оцінює як безпрецедентний. Якщо виїхати нікуди — обіцяють допомогу.
Довідково — в Бєлгороді проживає понад 320 тисяч осіб, ще до півмільйона — в приміській агломерації. Саме з території цього російського регіону регулярно обстрілюється Харківська область, а також масово заходили російській військові під час нападу в лютому 2022 року.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Бєлгород попри близькість до лінії фронту в російському рейтингу увійшов в п'ятірку найбільш комфортних місць для життя. Щоправда, самі росіяни із цим не згодні.