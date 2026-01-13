Рус

Карма для росіян: Бєлгород готують до евакуації через холод і темряву

Галина Михайлова
Читать на русском
Зима в Бєлгороді Новина оновлена 13 січня 2026, 11:05
Зима в Бєлгороді. Фото Колаж "Телеграфу"

Губернатор закликав мешканців підготуватися до труднощів

В Бєлгородській області Росії частину населення планують евакуйовувати через проблеми з електропостачанням та опаленням. Губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що варто бути готовими "переїхати або перевезти дітей до рідні". В листопаді торік там вийшла з ладу остання ТЕЦ.

Що потрібно знати:

  • Губернатор В’ячеслав Гладков закликав мешканців бути готовими переїхати або тимчасово вивезти дітей до родичів
  • Повністю відновити світло й тепло за рахунок резервних генераторів влада не може
  • Масової негайної евакуації наразі не оголошено, однак жителів попереджають про "безпрецедентні" труднощі

За словами російського губернатора, повністю відновити подачу світла та опалення шляхом використання резервних генераторів не можуть, особливо в житлових домах та на підприємствах. "Складаємо перелік або послідовність дій, які дозволили б нам оперативно реагувати на виклики, що виникають, допомагати людям, у тому числі при втраті тепла та електроенергії — будемо перевозити в ті муніципалітети, які здатні прийняти таку кількість людей, або переміщати їх в інші регіони", — зазначив він.

9 січня після нічного обстрілу в Бєлгороді заявляли, що без електрики в регіоні залишилися 556 тисяч людей, приблизно стільки ж — без опалення. Майже 200 тисяч жителів також не мали водопостачання та водовідведення.

Проте Гладков запевнив — що про масову негайну евакуацію поки не йдеться, але мешканцям варто підготуватися до можливих труднощів. Масштаб їх він оцінює як безпрецедентний. Якщо виїхати нікуди — обіцяють допомогу.

Довідково — в Бєлгороді проживає понад 320 тисяч осіб, ще до півмільйона — в приміській агломерації. Саме з території цього російського регіону регулярно обстрілюється Харківська область, а також масово заходили російській військові під час нападу в лютому 2022 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Бєлгород попри близькість до лінії фронту в російському рейтингу увійшов в п'ятірку найбільш комфортних місць для життя. Щоправда, самі росіяни із цим не згодні.

#Росія #Електроенергія #Бєлгород