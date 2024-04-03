"С каждым рейдом комфортнее": Белгород вошел в топ "комфортных городов", россияне негодуют

В сети не обрадовались такой высокой оценке города

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России после ежедневных обстрелов и рейдов РДК признало Белгород одним из лучших городов для жизни. Он вошел в пятерку лидеров по уровню жизни.

Об этом сообщают росСМИ. Сами россияне восприняли это как издевательство.

Эксперты дали высокие оценки жилью, общественно-деловой и уличной инфраструктуре Белгорода. Также они заявили, что в городе царит благоприятный климат. Для расчета индекса эксперты оценивали 36 различных индикаторов качества городской среды, характеризовавших шесть наиболее востребованных типов городских пространств. В итоге Белгород занял четвертое место в рейтинге и набрал 250 баллов, в то время как Ярославль, Химки и Мытищи набрали по 251 баллу. На пятом месте оказалась Тюмень.

Россияне в комментариях в сети заявили, что власти страны откровенно издеваются и смеются над жителями Белгорода. Некоторые поинтересовались тем, когда именно вырос уровень комфорта — до рейдов РДК или после, а другие пригласили правительство жить в Белгород и вообще предложили перенести туда столицу. Также в комментариях иронично отметили, что в рейтинг почему-то не вошли Шебекино и Теткино — эти населенные пункты Белгородской области на границе с РФ наравне с административным центром региона подвергаются обстрелам.

Напомним, что в Белгородской области из-за обстрелов объявили эвакуацию населения. Власти региона в первую очередь решили спасти детей, а жителей большинства сел в прифронтовой зоне — отселить. Такое решение было принято после того, как бойцы РДК, легиона "Свобода России" и других формирований устроили рейд в Белгородской области. Им удалось взять под свой контроль несколько населенных пунктов и сорвать выборы президента в регионе.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Путин отреагировал на рейды РДК на территории России. Он также назвал цели, которые преследуют "иностранные наемники".