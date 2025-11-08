Карма в действии: в одном из городов России вышла из строя последняя ТЭЦ (фото)
В домах жителей белгородского микрорайона "Харьковская гора" пропал свет после ракетного удара по ТЭЦ
В результате ракетного удара более 20 тысяч жителей Белгорода и района остались без благ цивилизации. На ТЭЦ "Луч" были повреждены газотурбинные установки, которые вырабатывали электричество.
Данная ТЭЦ оставалась единственной рабочей станцией в городе, поскольку ранее ВСУ уже попадали по объектам генерации. Об этом сообщают местные паблики.
Что нужно знать
- Более 20 тысяч жителей Белгорода и района остались без электроснабжения
- Предварительно, повреждены газотурбинные установки на местной ТЭЦ "Луч"
- Губернатор подтвердил повреждение нескольких объектов
В сети публикуются несколько кадров, на которых показан блекаут в микрорайоне "Харьковская гора".
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в результате атаки несколько объектов получили повреждения. По его словам, ПВО якобы сбила цели, после чего в результате падения обломков в городе загорелись несколько гаражей.
Пострадавших, предварительно, нет, — отметил он.
Глава региона заявил, что без света остаются более 20 тыс. жителей — в частности наблюдаются проблемы с электричеством в самом Белгороде. Кроме того, энергоснабжение отсутствует в части поселка Дубовое Белгородского района.
Также известно, что в городе сейчас не работают светофоры и движение регулируют "вручную".
Напомним, "Телеграф" писал, что 28 сентября после ударов по Белгородской ТЭЦ и электроподстанции "Луч" в городе наступил блекаут. При этом пропал не только свет, но и вода и даже интернет.