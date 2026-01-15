Город ракетной угрозы для Украины — и помойка для россиян: как выглядит российский Воронеж (фото)

Город тонет в мусоре и грязи

Один из российских городов, откуда Украине регулярно угрожают ракетные удары – Воронеж. Оттуда фиксируется опасность пусков баллистических ракет Искандер и применение комплексов С-300/С-400. Более того, в городе расположен военный аэродром "Балтимор" в Советском районе.

На этой авиабазе находится 47-й бомбардировочный авиаполк, оснащенный самолетами Су-34, которые с 24 февраля 2022 используются для ударов по территории Украины. Аэродром имеет модернизированную бетонную взлетную полосу толщиной 60 см, способную принимать любые типы военных самолетов РФ и фактически является одним из опорных узлов российской авиации на западном направлении.

Аэродром "Балтимор"/ Фото: Dmitry Chushkin, Википедия

На этом фоне сам Воронеж смотрится очень контрастно. Промышленные выбросы, изношенная инфраструктура, заброшенные окраины, проблемы с водой и мусором стали для него обыденностью. В разные годы Воронеж входил в список 10 самых грязных городов России. При этом это город миллионник и центр региона.

Один из дворов Воронежа/ Фото: varlamov.me

Двор, недалеко от центра Воронежа/Фото: varlamov.me

Двор в Воронеже/Фото: varlamov.me

Типичный двор в Воронеже/ Фото: bloknot-voronezh.ru

Машмет в Воронеже/ Фото: varlamov.me

Разбитые дороги, грязь и крысы в спальных районах из-за экологических проблем и засоренности в Воронеже даже открывали горячую линию для сообщений о свалках. Местные добавляют колорита — немало фиксируют стихийных свалок, а если даже есть контейнеры — предпочитают трамбовать мусор в яму рядом.

Мусорная яма в Воронеже/ Фото: bloknot-voronezh.ru

Мусорные завалы в Воронеже/ Фото: riavrn.ru

Даже состояние водоемов в Воронеже желает лучшего. В таких условиях, как на фото ниже, обитают утки.

Воронежское водохранилище/ Фото: voronezhnews.ru

