Не только аэродром: город, где базируются стратегические бомбардировщики России, атаковали дроны (видео)

Объект обеспечивает топливом всю сверхзвуковую авиацию РФ

В ночь с 6 на 7 декабря произошла атака на город Энгельс в России. Он известен тем, что именно с аэродрома Энгельса взлетают самолеты, выполняющие массированные удары по Украине уже четыре года.

Что нужно знать

Под удар еще раз попала нефтебаза;

Объект имеет стратегическое значение для России

"Кристалл" уже много раз становился целью для дронов.

Как сообщают в российских пабликах, в городе были слышны взрывы. Также возник пожар.

По сообщениям очевидцев, могли атаковать нефтебазу "Кристалл".

Нефтебаза "Кристалл" (полное название — "Комбинат Кристалл") в Энгельсе Саратовской области России является стратегическим объектом, который используется в качестве базы хранения нефтепродуктов: бензина, дизельного и авиационного топлива. Эта нефтебаза имеет критическое значение для российской военной инфраструктуры, поскольку обеспечивает топливом военный аэродром Энгельс-2, где базируется стратегическая авиация РФ, а именно бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Объект относится к системе Росрезерва.

Нефтебаза обслуживает не только аэродром "Энгельс", но и обеспечивает топливом всю сверхзвуковую авиацию РФ в случаях сбоев поставки с оперативных складов.

Атаки украинских сил на Энгельс

Нефтебаза неоднократно становилась целью атак украинских беспилотников:

8 января 2025 года – первая мощная атака, подтвержденная Генштабом ВСУ. Фиксировались многочисленные взрывы и масштабный пожар;

– первая мощная атака, подтвержденная Генштабом ВСУ. Фиксировались многочисленные взрывы и масштабный пожар; 14 января 2025 года — повторный удар, который снова нанес пожар;

— повторный удар, который снова нанес пожар; 6 июня 2025 года — под удар попала нефтебаза, снабжающая топливом военный аэродром "Энгельс-2"

— под удар попала нефтебаза, снабжающая топливом военный аэродром "Энгельс-2" 13 июня — стратегическая нефтебаза загорелась снова.

По данным британской разведки, согласно анализу снимков от 21 января 2025 года было обнаружено 4 уничтоженных резервуара ГСМ и 10 поврежденных резервуаров ГСМ.

Как сообщается в российских пабликах, "хлопки" слышали также в районе аэродрома.

Также есть информация о том, что взрывы ночью прогремели и в оккупированном с 2014 года Алчевске Луганской области. Однако пока деталей об этой атаке нет. Также сообщают о сильном пожаре на Саратовской нефтебазе.

Напомним, Телеграф писал, что беспилотники истребляют российские военные аэродромы. Аэродромы "Моздок", "Энгельс-2" и "Оренбург-2" оказались под ударом