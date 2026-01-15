Місто ракетної загрози для України — і смітник для росіян: як виглядає російський Воронеж (фото)

Місто тоне в смітті та бруді

Одне з російських міст, звідки Україні регулярно загрожують ракетні удари — Воронеж. Звідти фіксується небезпека пусків балістичних ракет "Іскандер" та застосування комплексів С-300/С-400. Ба більше, в місті розташований військовий аеродром "Балтимор" у Радянському районі.

На цій авіабазі знаходиться 47-й бомбардувальний авіаполк, оснащений літаками Су-34, які з 24 лютого 2022 року використовуються для ударів по території України. Аеродром має модернізовану бетонну злітну смугу завтовшки 60 см, здатну приймати будь-які типи військових літаків РФ, і фактично є одним з опорних вузлів російської авіації на західному напрямку.

Аеродром "Балтімор"/ Фото: Dmitry Chushkin, Вікіпедія

На цьому тлі сам Воронеж виглядає дуже контрастно. Промислові викиди, зношена інфраструктура, занедбані околиці, проблеми з водою та сміттям стали для нього буденністю. У різні роки Воронеж входив до переліку 10 найбрудніших міст Росії. При цьому це — місто мільйонник і центр регіону.

Один з дворів Воронежа/ Фото: varlamov.me

Двір, неподалік центру Воронежа / Фото: varlamov.me

Двір у Воронежі / Фото: varlamov.me

Типовий двір в Воронежі/ Фото: bloknot-voronezh.ru

Машмет у Воронежі/ Фото: varlamov.me

Розбиті дороги, бруд та щури у спальних районах — через екологічні проблеми та засміченість у Воронежі навіть відкривали гарячу лінію для повідомлень про звалища. Місцеві додають колориту — чимало фіксують стихійних звалищ, а якщо навіть є контейнери — вважають за краще трамбувати сміття в яму поруч.

Воронеж / Фото: voronezh_podsmotreno

Сміттєва яма в Воронежі/ Фото: bloknot-voronezh.ru

Сміттєві завали в Воронежі/ Фото: riavrn.ru

Навіть стан водойм в Воронежі бажає кращого. В таких умовах, як на фото нижче, живуть качки.

Воронезьке водосховище/ Фото: voronezhnews.ru

