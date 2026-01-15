Місто ракетної загрози для України — і смітник для росіян: як виглядає російський Воронеж (фото)
Місто тоне в смітті та бруді
Одне з російських міст, звідки Україні регулярно загрожують ракетні удари — Воронеж. Звідти фіксується небезпека пусків балістичних ракет "Іскандер" та застосування комплексів С-300/С-400. Ба більше, в місті розташований військовий аеродром "Балтимор" у Радянському районі.
На цій авіабазі знаходиться 47-й бомбардувальний авіаполк, оснащений літаками Су-34, які з 24 лютого 2022 року використовуються для ударів по території України. Аеродром має модернізовану бетонну злітну смугу завтовшки 60 см, здатну приймати будь-які типи військових літаків РФ, і фактично є одним з опорних вузлів російської авіації на західному напрямку.
На цьому тлі сам Воронеж виглядає дуже контрастно. Промислові викиди, зношена інфраструктура, занедбані околиці, проблеми з водою та сміттям стали для нього буденністю. У різні роки Воронеж входив до переліку 10 найбрудніших міст Росії. При цьому це — місто мільйонник і центр регіону.
Розбиті дороги, бруд та щури у спальних районах — через екологічні проблеми та засміченість у Воронежі навіть відкривали гарячу лінію для повідомлень про звалища. Місцеві додають колориту — чимало фіксують стихійних звалищ, а якщо навіть є контейнери — вважають за краще трамбувати сміття в яму поруч.
Навіть стан водойм в Воронежі бажає кращого. В таких умовах, як на фото нижче, живуть качки.
Раніше "Телеграф" показував, як виглядає Примосько-Ахтарськ звідки по Україні запускають дрони-камікадзе. Це невелике рибальське містечко з військовим сусідством.