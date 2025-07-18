Оттуда регулярно запускают "Шахеды" по Украине: что известно о российском Приморско-Ахтарске и где он

Этот аэродром неоднократно оказывался под ударом

В Краснодарском крае России расположен город Приморско-Ахтарск, имеющий военный аэродром с одноименным названием. Это одно из мест, откуда враг едва ли не ежедневно запускает по Украине дроны-камикадзе "Шахед".

В этом материале "Телеграф" детально рассказывает об этом месте: где оно находится на карте, что в нем есть и что известно о военном аэродроме "Приморско-Ахтарск".

Что известно об аэродроме

Аэродром совместного базирования в Краснодарском крае расположен на северо-западной окраине города Приморско-Ахтарска.

Аэродром "Приморско-Ахтарск" на карте

Ранее аэродром также использовался Аэрофлотом, выполнялись рейсы МВЛ в Краснодар и Ейск на Ан-2 и Л-410. Сейчас россияне используют это место для хранения и запуска по Украине дронов "Шахед".

Аэродром "Приморско-Ахтарск". Фото: Викиедия

В этом месте, по информации из открытых источников, дислоцирован 960-й гвардейский штурмовой авиационный полк в/ч 75387, входящий в состав 1-й гвардейской смешанной авиадивизии 4-й гвардейской армии ВВС и ПВО.

На вооружении полка состоят штурмовики Су-25, Су-25УБ и Су-25СМ3.

Приморско-Ахтарск на карте

К слову, аэродром в Краснодарском крае расположен на расстоянии около 300 километров от линии фронта.

В марте 2025 года в СМИ появилась информация, что в три дополнительных площадки появились в районе Приморско-Ахтарска. Во время воздушных тревог мониторинговые каналы неоднократно сообщали об угрозе запуска "Шахедов" именно с этой территории. При этом, нередко оттуда противник бьет по Одессе.

Враг запускает "Шахеды" с аэродрома "Приморско-Ахтарск"

Атака по аэродрому "Приморско-Ахтарск"

5 февраля 2025 года в Приморско-Ахтарске прозвучали взрывы. Позже стало известно, что по местному аэродрому были нанесены удары.

В городе прогремело несколько взрывов. При этом российские ресурсы заявляли, что якобы было сбито несколько воздушных целей, и вследствие падения обломков в одном из районов в стороне местного аэродрома началось возгорание.

5 июля 2024 года в городе Приморско-Ахтарск гремели взрывы. Их слышали в районе местной электроподстанции. В то же время в сети сообщали, что под удар попал и военный аэродром.

После успешной операции Украины под названием "Паутина", на ряде военных баз в России начали строить укрытия для самолетов. В том числе, строительные работы проводятся и на аэродроме Приморско-Ахтарске.

OSINT-исследователь Def Mon в мае 2025 года опубликовал в сети свежие спутниковые снимки со следами строительных работ.

На аэродроме "Приморско-Ахтарск" ведут строительные работы. Скриншот: Def Mon

Город Приморско-Ахтарск

Население города составляет 30 084 человек. Город расположен на берегу Ахтарского лимана Азовского моря, в 151 км к северо-западу от Краснодара. Имеется автостанция и железнодорожная станция Ахтари.

Основу экономики составляет рыболовство, разведение рыб, а также рыбопереработка. В городе работают множество рыболовных товариществ. Функционирует несколько небольших заводов по переработке рыбы. Также в городе молочный завод, производство и ремонт судов и др.

Есть базы отдыха, существует туристический сектор.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне 2025 года беспилотники "поджарили" нефтебазу в Энгельсе. Местные жители показали фото и видео с места. На них можно увидеть масштабное горение, в небо взвивается густой черный дым.