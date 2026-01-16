Кортеж попал в масштабное ДТП? Наследник Кадырова в тяжелом состоянии - СМИ

Из Грозного вылетел самолет Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ

В пятницу, 16 января, в сети появилась информация о дорожно-транспортном происшествии, в которое попал сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров.

Об инциденте сообщил Telegram-канал чеченского оппозиционного движения NIYSO.

"Грозный перекрыт, новая республиканская больница закрыта. Всё ради одного человека, который находится в тяжелом состоянии. Его реанимируют и готовят к транспортированию в Москву. Речь идет либо об Адаме Кадырове, либо о самом Рамзане", – говорится в публикации.

Через час администраторы уточнили, что все же речь идет об Адаме Кадырове.

"По нашей информации, кортеж, как обычно, передвигался на большой скорости, машина за машиной, когда внезапно встретил помеху. В результате, машины начали влетать друг в друга, поэтому поступает информация, что пострадавших немало, но именно из-за Адама такой переполох", – пишет NIYSO.

Информацию подтверждает "Кавказ.Реалии" со ссылкой на собственные источники.

"Дороги к больнице закрыты, т.к. туда доставили Адама, он в реанимации без сознания находится, как говорят. Что с сыном Кадырова мы не знаем доподлинно", – рассказал один из собеседников издания в Грозном. Другой собеседник сообщил похожую информацию.

Сервис Google Maps зафиксировал перекрытия в центре Грозного, где в пятницу, вероятно, произошло ДТП с кортежем Адама Кадырова, а сервисы "Яндекс.Навигатор" и 2gis — пробки в районе возможного ДТП и больницы, куда могли доставить сына Рамзана Кадырова.

Самолет Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ вылетел из Грозного. Об этом свидетельствуют данные сервиса flightradar. Возможно, на борту находится Адам Кадыров.

Кто такой Адам Кадыров

Напомним, что 18-летний Адам Кадыров с апреля прошлого года является секретарем Совета безопасности Чечни. В 2023 году в 15-летнем возрасте он получил широкую известность в связи с избиением Никиты Журавеля в СИЗО города Грозный.

После нашумевшего инцидента Адаму было присвоено звание Героя Чеченской Республики. Также тогда он получил должность начальника отдела обеспечения безопасности Рамзана Кадырова.

Сейчас он имеет множество регалий и орденов. Чтобы перечислить все награды Адама, потребуется полстраницы. Большую часть из них он получил от своего отца или глав мусульманских республик, входящих в состав РФ (по слухам, по просьбе последнего).

Адам Кадыров также является куратором чеченского батальона им. Шейха Мансура, Российского университета спецназа имени В. В. Путина и Министерства внутренних дел по Чеченской Республике.

Ранее мы рассказали о старшем сыне Рамзана Кадырова Ахмате. На фоне слухов об ухудшении здоровья главы Чечни может встать вопрос о преемнике.