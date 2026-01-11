У Кадырова отказали почки? В разведке сказали, кого в РФ рассматривают на его место - СМИ

В элитах РФ начались неформальные консультации о смене власти в Чечне

У главы Чечни Рамзана Кадырова большие проблемы со здоровьем, в частности, у него якобы отказали почки. В связи с этим в России уже могут обсуждать кандидатов на должность нового руководителя Чечни.

Что нужно знать:

В настоящее время он находится в собственной клинике на территории Чечни

В республику съехались представители семейного клана Кадырова

Есть три главных кандидата на замену главы Чечни

Об этом пишет "Укринформ", ссылаясь на собственные источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Отмечается, что в настоящее время Кадыров находится в собственной клинике на территории Чечни.

Туда съехались представители его семейного клана, в том числе из других стран.

На этом фоне в российских властных кругах якобы активизировался процесс обсуждения возможного преемника Кадырова. Среди наиболее вероятных:

Спикер парламента республики Магомед Даудов Магомед Даудов

Командир спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинов

Старший сын Рамзана Ахмат Кадыров (21 год).

Добавим, что в мае 2025 года глава Чечни попросил уволить его с должности. Это произошло на фоне слухов о возможном ухудшении состояния здоровья Кадырова. В российских СМИ писали, что у него обнаружили заболевание поджелудочной железы. Отмечалось, что Кадыров проходит лечение в частной клинике своей жены "Аймед" в Грозном. Вскоре Кадыров прекратил проводить совещания, так что слухи о сложном заболевании только усилились.

Как сообщалось, глава Кадыров назначил своего сына Ахмата на должность исполняющего обязанности заместителя главы правительства республики с сохранением должности министра спорта.

