У Кадырова отказали почки? В разведке сказали, кого в РФ рассматривают на его место - СМИ
В элитах РФ начались неформальные консультации о смене власти в Чечне
У главы Чечни Рамзана Кадырова большие проблемы со здоровьем, в частности, у него якобы отказали почки. В связи с этим в России уже могут обсуждать кандидатов на должность нового руководителя Чечни.
Что нужно знать:
- В настоящее время он находится в собственной клинике на территории Чечни
- В республику съехались представители семейного клана Кадырова
- Есть три главных кандидата на замену главы Чечни
Об этом пишет "Укринформ", ссылаясь на собственные источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Отмечается, что в настоящее время Кадыров находится в собственной клинике на территории Чечни.
Туда съехались представители его семейного клана, в том числе из других стран.
На этом фоне в российских властных кругах якобы активизировался процесс обсуждения возможного преемника Кадырова. Среди наиболее вероятных:
- Спикер парламента республики Магомед Даудов Магомед Даудов
- Командир спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинов
- Старший сын Рамзана Ахмат Кадыров (21 год).
Добавим, что в мае 2025 года глава Чечни попросил уволить его с должности. Это произошло на фоне слухов о возможном ухудшении состояния здоровья Кадырова. В российских СМИ писали, что у него обнаружили заболевание поджелудочной железы. Отмечалось, что Кадыров проходит лечение в частной клинике своей жены "Аймед" в Грозном. Вскоре Кадыров прекратил проводить совещания, так что слухи о сложном заболевании только усилились.
Как сообщалось, глава Кадыров назначил своего сына Ахмата на должность исполняющего обязанности заместителя главы правительства республики с сохранением должности министра спорта.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где в последний раз видели Кадырова и как он выглядел.