"Воевал" в ТикТок и дерзил Зеленскому: что известно о старшем сыне Кадырова, который может возглавить Чечню

Ахмата Кадырова считают самым талантливым в семье

На фоне информации об ухудшении здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова в российских властных кругах якобы активизировался процесс обсуждения персоны его возможного преемника. Круг кандидатов на это место очень ограничен.

Среди главных претендентов на должность фигурирует имя старшего сына Рамзана Кадырова — Ахмата. "Телеграф" расскажет все известные факты о наследнике главы Чечни.

Что следует знать

У главы Чечни якобы зафиксирован полный отказ почек, из-за чего он находится на аппаратном жизнеобеспечении под наблюдением врачей.

В Кремле начали активный поиск и обсуждение потенциальных преемников главы Чечни

Одним из реальных претендентов на должность Кадырова является его сын Ахмат

Кто такой Ахмат Кадыров

Ахмат Кадыров родился 8 ноября 2005 года. Он стал шестым ребенком и первым сыном Рамзана. Ахмата назвали в честь деда по линии отца — первого президента Чеченской республики. Через 10 дней после рождения ребенка Рамзан Кадыров был назначен исполняющим обязанности главы правительства Чечни, а в 2007 году стал главой региона. В последующие годы он сформировал свое политическое окружение из самых близких людей, в частности, из своей семьи.

Скандалы

Ахмата родители считают самым талантливым из своих детей. К восьми годам он якобы выучил наизусть Коран, после чего учился в Образовательном центре имени Ахмата Хаджи Кадырова. С раннего детства занимался боями без правил и боксом. В 10-летнем возрасте он дебютировал на международном турнире MMA, а его бои транслировались по чеченскому телевидению. За время выступлений Ахмат Кадыров не потерпел ни одного поражения и закончил большинство боев техническим нокаутом. Ряд бойцов, в частности Федор Емельяненко, выступали с критикой таких действий, поскольку правила турнира предусматривают возрастной ценз в 14 лет для бойцов .

В октябре 2022 года сыновья председателя Чечни Ахмат, Эли и Адам вместе с сестрой, 23-летней министром культуры республики Айшат Кадыровой, посетили территорию самопровозглашенной "ДНР". Эта поездка подробно освещалась Рамзаном Кадыровым, утверждавшим, что его сыновья приняли участие в реальных боевых действиях. Сыновья Кадырова якобы отправились на "передовые позиции в районе СВО", потому что "не собираются ждать совершеннолетия" и "готовы понюхать пороха". В подтверждение было опубликовано видео, на котором Ахмат, Эли и Адам стреляют из автоматов и гранатомета, сидя в небольшом окопе вместе с командиром полка полиции имени Ахмата Кадырова Замидом Чалаевым.

Однако многочисленные эксперты сошлись во мнении, что это было не что иное, как пиар и пропаганда. В реальности, Кадыровы даже близко не приближались к линии фронта.

9 января 2026 года Ахмат Кадыров выступил с резкой критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в трусости и клоунаде.

Политическая карьера

Ахмат Кадыров начал карьеру во власти еще в 18 лет с должности заместителя министра спорта и министра по делам молодежи. Также он стал президентом футбольного клуба "Ахмат".

В 2022 году Рамзан Кадыров начал продвигать старшего сына в политику. 16-летний Ахмат возглавил руководство государственной молодежной политикой в Чечне, став региональным председателем Российского движения детей и молодежи. В 17-летнем возрасте Ахмата Кадырова наградили нагрудным знаком МВД Чечни "За отличие в борьбе против терроризма". В марте 2023 года Ахмат встретился в Кремле с Владимиром Путиным.

Несколько дней назад, глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего сына Ахмата на должность исполняющего обязанности заместителя главы правительства республики с сохранением должности министра спорта. По информации "Радио Свобода", при этом Рамзан Кадыров не комментирует, связано ли назначение его сына с сообщениями о его состоянии здоровья.

Семья

Ахмат Кадыров женился 4 марта 2023 года. Имя его жены держится в секрете, но при этом свадьба стала масштабным праздником для всей Чечни: города республики были украшены плакатами, футболисты клуба "Ахмат" посвятили жениху свою победу, в Грозном прошли гонки, приуроченные к женитьбе. Также другие чеченские пары, зарегистрировавшие брак в тот же день, получили по 100 тысяч рублей из бюджета.

Что со здоровьем Рамзана Кадырова

Начиная с 2023 года Рамзан Кадыров неоднократно исчезал из публичного пространства, а его появления в медиа стали не столь частыми, как раньше. Именно это могло свидетельствовать об ухудшении его здоровья.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где в последний раз видели Кадырова и как он выглядел после покушения на убийство, неудачных операций