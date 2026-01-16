Кортеж потрапив у масштабну ДТП? Спадкоємець Кадирова у тяжкому стані — ЗМІ

За інформацією ЗМІ, син глави Чечні перебуває у реанімації

У п’ятницю, 16 січня, в мережі з’явилася інформація про дорожньо-транспортну пригоду, в яку потрапив син голови Чечні Рамзана Кадирова Адам Кадиров.

Про інцидент повідомив Telegram-канал чеченського опозиційного руху NIYSO.

"Грозний перекритий, нова республіканська лікарня закрита. Все заради однієї людини, яка перебуває у важкому стані. Його реанімують і готують до транспортування до Москви. Йдеться або про Адама Кадирова, або про самого Рамзана", – йдеться у публікації.

За годину адміністратори уточнили, що все ж таки йдеться про Адама Кадирова.

"За нашою інформацією, кортеж, як завжди, пересувався на великій швидкості, машина за машиною, коли раптово зустрів перешкоду. У результаті машини почали влітати одна в одну, тому надходить інформація, що постраждалих чимало, але саме через Адама такий переполох", — пише NIYSO.

Інформацію підтверджує "Кавказ.Реалії" з посиланням на власні джерела.

"Дороги до лікарні закриті, тому що туди доставили Адама, він у реанімації непритомний перебуває, як кажуть. Що з сином Кадирова ми не знаємо достеменно", – розповів один із співрозмовників видання у Грозному. Інший співрозмовник повідомив подібну інформацію.

Хто такий Адам Кадиров

Нагадаємо, що 18-річний Адам Кадиров із квітня минулого року є секретарем Ради безпеки Чечні. У 2023 році у 15-річному віці він отримав широку популярність у зв’язку зі побиттям Микити Журавеля у СІЗО міста Грозний.

Після гучного інциденту Адаму було надано звання Героя Чеченської Республіки. Також тоді він отримав посаду начальника відділу забезпечення безпеки Рамзана Кадирова.

Нині він має безліч регалій та орденів. Щоб перерахувати всі нагороди Адама, потрібно півсторінки. Більшість їх отримав від свого батька чи глав мусульманських республік, які входять до складу РФ (за чутками, на прохання останнього).

Адам Кадиров також є куратором чеченського батальйону ім. Шейха Мансура, Російського університету спецназу імені В. В. Путіна та Міністерства внутрішніх справ у Чеченській Республіці.

Раніше ми розповіли про старшого сина Рамзана Кадирова Ахмата. На тлі чуток про погіршення здоров’я глави Чечні може постати питання про наступника.