Из учительницы – в богачки. Как россиянка заработала на красивую жизнь, продавая иностранцев на войну в Украине (фото)

Деньги получает женщина не только от контрактов Минобороны РФ

В России женщина заманивала иностранцев в страну и на службу на войне с Украиной, обещая прибыльную работу и российское гражданство. Более того, многие мужчины платили ей тысячи долларов за эти услуги.

Что нужно знать:

Азарных занимается рекритунгом иностранцев в России

Ее "клиенты" мужчины из Сирии, Йемена и Египта

Из бывшей учительницы 40-летняя россиянка стала достаточно состоятельной женщиной

Как сообщает BBC, по данным их расследования, уже известно почти о 500 случаях, когда Полина Александровна Азарных предоставляла документы иностранцам, которые называются приглашениями. Они позволяли получателю въехать в Россию для вступления на военную службу.

Полина Азарных и иностранцы

Обычно среди мужчин были граждане Сирии, Египта, Йемена. Они посылали женщине свои паспортные данные и деньги, чтобы она "все устроила". В основном общение проходило в мессенджерах и продолжалось несколько месяцев.

Один из иностранцев этой схемы рассказал, что он заплатил Азарных более 3 тысяч долларов, а она обещала ему российское гражданство и небоевую должность. Однако когда он приехал в Россию, мужчину отправили на фронт через 10 дней обучения. Он отказался платить, а она сожгла его паспорт.

Иностранец говорит, что пытался отказаться от участия в миссии, но командиры угрожали убить его или заключить в тюрьму.

"Нас обманули… эта женщина — мошенница и лгунья", — говорит мужчина.

Полина Азарных и иностранец

Известно, что 40-летняя россиянка получает немалую прибыль от этой схемы. По ее словам, примерно 8 тысяч комиссионных долларов. Учитывая то, сколько подписчиков имеет канал Азарных по вербовке, где-то 21 тысяча человек, можно предположить, что на "рекритунге" иностранцев она уже заработала большое состояние.

"Я получаю 50 процентов от этой суммы и 10 процентов от ежемесячной зарплаты в течение всего срока действия контракта с Министерством обороны Российской Федерации. Ежемесячная зарплата начинается с минимума 210 000 рублей (2700 долларов)", — пишет Daily Mail.

Что известно об Азарных

Полина Азарных — блондинка, ей 40 лет, имеет довольно привлекательный облик. На фото видно, что она любит дорогие вещи, носит дизайнерские платья и туфли. Обычно публикует улыбающееся видео с призывом службы в армии РФ. Обещает иностранцам безопасные должности и хорошую зарплату, однако, на самом деле они получают стандартные годовые контракты и все.

Полина Азарных

Полина Азарных за границей

Раньше Азарных работала учительницей, а сейчас ведет гламурную жизнь в России. Ездит на роскошном автомобиле и публикует обращения мужчинам в странах от Йемена, Сирии, Египта и Марокко в Ирак, Кот-д’Ивуар и Нигерию. Кроме того, женщина делится якобы успешными кейсами иностранцев, "получивших билет" в лучшую жизнь и своими фото в форме с автоматом в руках.

Полина Азарных с автоматом в руках

