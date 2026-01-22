З вчительки - в багатійки. Як росіянка заробила на красиве життя, продаючи іноземців на війну в Україну (фото)

Гроші отримує жінка не тільки від контрактів Міноборони РФ

В Росї жінка заманювала іноземців в країну та на службу на війні з Україною, обіцяючи прибуткову роботу та російське громадянство. Ба більше, чимало чоловіків платили їй тисячі доларів за ці послуги.

Що треба знати:

Азарних займається рекритунгом іноземців в Росії

Її "клієнти" чоловіки з Сирії, Ємену та Єгипту

З колишньої вчительки 40-річна росіянка стала досить заможною жінкою

Як повідомляє BBC, за даними їх розслідування, вже відомо про майже 500 випадків, коли Поліна Александрівна Азарних надавала документи іноземцям, які називаються запрошеннями. Вони дозволяли одержувачу в'їхати до Росії для вступу на військову службу.

Поліна Азарних та іноземці

Зазвичай серед чоловіків були громадяни Сирії, Єгипту, Ємену. Вони надсилали жінці свої паспортні дані та гроші, аби вона "все влаштувала". Здебільшого спілкування відбувалось у месенджерах і тривало кілька місяців.

Один з іноземців цієї схеми розповів, що він заплатив Азарних понад 3 тисячі доларів, а вона натомість обіцяла йому російське громадянство та небойову посаду. Однак коли він приїхав в Росію, чоловіка відправили на фронту через 10 днів навчання. Він відмовився платити, а вона зрештою спалила його паспорт.

Іноземець каже, що намагався відмовитися від участі в місії, але командири погрожували вбити його або ув'язнити.

"Нас обдурили… ця жінка — шахрайка та брехунка", — каже чоловік.

Поліна Азарних та іноземець

Відомо, що 40-річна росіянка отримує чималий прибуток від цієї схеми. Адже, за її словами, приблизно 8 тисяч доларів комісійних. Враховуючи те, скільки підписників має канал Азарних з вербування, десь 21 тисячу осіб, можна припустити, що на "рекритунгу" іноземців вона вже заробила великі статки.

"Я отримую 50 відсотків від цієї суми та 10 відсотків від щомісячної зарплати протягом усього терміну дії контракту з Міністерством оборони Російської Федерації. Щомісячна зарплата починається з мінімуму 210 000 рублів (2015 фунтів стерлінгів)", — пише Daily Mail.

Що відомо про Азарних

Поліна Азарних — блондинка, їй 40 років, має досить привабливу зовнішність. На фото видно, що вона полюбляє дорогі речі, носить дизайнерські сукні та туфлі. Зазвичай публікує усміхнені відео з закликом служби в армії РФ. Обіцяє іноземцям безпечні посади та гарну зарплату, однак насправді вони отримують стандартні річні контракти і все.

Поліна Азарних

Поліна Азарних за кордоном

Раніше Азарних працювала вичителькою, а зараз веде гламурне життя в Росії. Їздить у розкішному автомобілі та публікує зверення чоловікам у країнах від Ємену, Сирії, Єгипту та Марокко до Іраку, Кот-д'Івуару та Нігерії. Окрім того, жінка ділиться нібито успішними кейсами іноземців, що "отримали квиток" в краще життя та своїми фото у формі з автоматом в руках.

Поліна Азарних з автоматом в руках

