С катетером на штурм и угрозы "обнулением": пленный россиянин рассказал об ужасах армии РФ (видео)

История показывает ужасающие реалии службы российских захватчиков

Российский военный Эдуард Гришечкин оказался в плену у украинских военных и рассказал, как в колонии подписал контракт с армией РФ ради освобождения, получил тяжелые ранения, но был насильно возвращён на фронт и отправлен в штурм с катетером и без полноценного лечения.

Что нужно знать:

Контракт военный подписал якобы не из-за денег, а чтобы оказаться на свободе

На первом задании Эдуард получил тяжёлые ранения и ВВК признала его временно негодным

Солдат запугивали "обнулением", бросали в бой без оружия и экипировки, а попытки отказаться нередко заканчивались гибелью

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале "46 окрема аеромобільна Подільська бригада ДШВ ЗСУ". В нем военнопленный объяснил весь путь от прибытия на фронт до поадания в плен.

Из колонии на войну — сколько платят?

Военнопленный рассказывает, что в свои 30 лет у него уже есть две судимости. Отбывая наказание, он осознанно подписал контракт с армией РФ в марте 2024 года, потому что якобы просто "хотел освободиться из тюрьмы". Именно так он впервые оказался на фронте.

"Когда я подписывал контракт, на тот момент подъемная сумма была 200 тысяч рублей. Но я не из-за денег. Потому что 200 тысяч рублей е такие уж большие деньги. Я просто освободиться хотел", — рассказал Эдуард.

По условиям контракта он должен был воевать, после чего его, возможно, освободили бы по амнистии.

Минимальная подготовка и… на штурм с катетером

Подготовка длилась около трёх недель, после чего его направили в Енакиево. Первая задача — "взятие деревни Соловьево".

"Наша задача была пойти на край деревни и закрепиться. Но я даже не дошел до места. Даже выстрелить не успел из автомата. Сразу осколок мины прилетел, пробил нёбо. Через рот осклок вышел — сломало шею. Потом накрыла "кассета" — пробила кишки", — рассказал военнопленный.

После этого он попал в госпиталь, пролежал там несколько месяцев. Даже военно-врачебная комиссия дала ему категорию годности "Г" — временно негоден, с рекомендацией на 60 суток отпуска. Далее он поехал в часть, подписал отпуск и уехал домой.

Но возвращаться после этого Эдуард уже был не намерен. Однако его все же нашли и вернули на фронт.

"Меня вытащили с порога (дома, — ред.). Закинули в машину и отвезли из Новосибирска в Челябинск. В тапочках и спортивном костюме зимой. Через Telegram меня "выкупили" (нашли, — Ред.). Я думал с девушкой переписываюсь, а по итогу приехал…", — рассказывает военнопленный.

Так Эдуард вновь оказался на фронте. Поскольку россиянин считался СОЧ (СЗЧ), по возвращению на фронт отношение к нему было соответствующее. Отправили его в Курахово. По словам российского военного, там его "встретили кувалдой"… в прямом смысле этого слова.

У российского военного было повреждение позвоночника, внутренних органов и он нуждался в операции. Несмотря на инвалидность и наличие катетера, его снова отправили на боевое задание без полноценного лечения.

Запугивали "обнулением"

По словам пленного, часть бойцов выходили на позиции без оружия и брони. Он утверждает, что некоторых солдат запугивали "обнулением", а отдельные военнослужащие не выдерживали психологического давления.

"Были личности, которые сами застрелились, были те, кого "обнулили. Я лично это видел. И мужики остальные шли просто под страхом, чтоб их не "обнулили", — рассказал Эдуард.

При этом сам он от безысходности хотел поконить с собой, когда его позицию атаковал дрон.

"Я нашел домик глиняный хороший, постелил в углу пленку, накрылся одеялом. Вечером подлетает "Баба Яга" (дрон, — ред.) и просто дома этого не стало. Я оказался полностью закопан, одна рука торчала с рацией. И у меня на руке был браслет, искры который чиркает. Я его растегнул и пытался всрыться, чтобы вытечь (умереть от потери крови, — Ред.). От безысходности, чтоб не мучаться от голода и жажды", — пояснил он.

К слову, в деревню российский военный зашел даже без оружия.

Уже вскоре он был взят в плен бойцами 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ. В плену заявил о желании попасть в программу обмена и осознает возможные последствия возвращения.

"Его история в очередной раз показывает, что судьба оккупанта — это повторение круга насилия, где каждый выбор ведет только к новым потерям и поражениям", — говорят в бригаде.

