Взрывы и блэкауты: в России была очень неспокойная ночка, где были атаки

Под атакой оказались сразу несколько городов

В ночь на 8 февраля в российских городах Белгород и Новороссийский прогремели взрывы. В результате произошли перебои со светом и часть домов осталась без электричества.

Что нужно знать:

Взрывы в российских городах попали на видео

Губернатор Белгородской области заявлял, что над городом и округом сработала система ПВО

В Новороссийске, предварительно, был прилет по порту

Telegram-канал Eхilenova+ сообщает, что в Белгороде было несколько атак на ночь в разное время.

В одном из местных белгородских пабликов заявили, что в городе был нанес удар по электроподстанции "Белгород" в районе улицы Сторожевая. Там же сообщали, что в Белгороде работала ПВО.

При этом, в соцсетях пишут, что в городе произошли перебои с электричеством. Некоторые дома остались без света.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что над городом и округом сработала система ПВО.

"Отражена ракетная атака противника. По предварительным данным, пострадавших нет", — сказано в посте в его Telegram.

В то же время в Новороссийске этой ночью были слышны взрывы. Предварительно, было попадание по порту.

Внимание! В видео содержится ненормативная лексика!

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина нанесла серию ударов по полигону "Капустин Яр", с которого Россия запускает свои ракеты "Орешник". Атаки были совершены с применением дальнобойного вооружения, в частности ракет "Фламинго".