В России произошёл масштабный блэкаут: атакована ТЭЦ, где гремели взрывы (фото, видео)

Сразу несколько областей погрузились во тьму

В ряде российских городов поздно вечером, 24 января, и в ночь на 25 число произошли отключения электроэнергии. Известно про атаку по одной из ТЭЦ. Однако в РФ отсутствие света называют "плановыми работами" во избежание паники среди народа.

Что нужно знать:

В Белгороде произошли перебои с отоплением в отдельных районах

В "Мосэнерго" сообщали об аварии на сетях

Сообщения о взрывах также поступали из Орла, Брянской области, Перми и Мурманска

Информация об этом была опубликована в социальных сетях. В частности, Telegram-канал "Eхilenova+" пишет, что так называемые "плановые работы" действуют в следующих городах: Мурманск, Североморск, Белгород и область, Брянск и область, Орел, Таганрог и Ростовская область. На временно оккупированной территории Украины — в Алчевске и Крыму — введены локальные графики ограничений. А в таких городах как Подольск, Химки, Жуковский и Электросталь — трансформаторы не выдерживают нагрузки.

Накануне вечером, 24 января, в Telegram-каналах сообщали, что город Зарайск Московской области также оказался без света частично. В "Мосэнерго" якобы заявили об аварии на сетях.

В блэкаут погрузился также и район Закамск в Перми. Что стало причиной — неизвестно. В сети отмечают, что в этом районе находится Пермский пороховой завод.

Взрывы

В сети сообщают, что российский Белгород был атакован ракетами и удар пришелся по Белгородской ТЭЦ. После этого в городе случились перебои со светом.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что был якобы обстрел с РСЗО HIMARS.

"Есть повреждения объектов энергетики. Сейчас собираем информацию. Дежурные бригады и оперативные службы выехали на места" — говорится в его сообщении.

В то же время в местных пабликах появлялась информация, что в некоторых районах нет отопления после взрывов.

Громко также этой ночью было в городе Орел, в Брянской области, в Перми, и Мурманске.

В Таганроге также прогремел взрыв, однако выяснилось, что он не связан с атакой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что накануе Нового года в России был атакован важный завод, после чего случились перебои со светом.