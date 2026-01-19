Минуснули ПВО России на $4 млрд. Спецназовцы СБУ рассказали об успехах в уничтожении техники врага

Пострадали не только радиолокационные станции и радары

За прошлый год спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины (СБУ) отминусовали российскую ПВО на $4 млрд. Дальнобойные удары нанесли существенные потери ключевым элементам эшелонированной противовоздушной обороны.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Отмечается, что общая стоимость уничтоженных и выведенных из строя средств ПВО противника за 2025 год оценивается примерно в $4 млрд.

Было зафиксировано уничтожение:

систем С-300/С-350/С-400;

зенитных ракетных комплексов "Бук-М1/М2";

зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1/С2";

зенитных ракетных комплексов "Тор-М1/М2/М3".

Также серьезные потери понесли российские средства радиолокационной разведки и наведения. Среди пораженных – радиолокационные станции и радары, которые критически важны для выявления воздушных целей и работы ПВО, в частности:

РЛС 55Ж6У "Небо-У/ Небо-М"

РЛС "Подлет"

РЛС "Ниобий"

РЛС "Каста-2Е2"

РЛС "Гамма-Д"

РЛС "Противник-ГЭ"

радиолокационные средства из состава ЗРК "Бук", С-300/С-400

радар 92Н6 и другие.

В СБУ подчеркнули: "Эта работа принесла системный эффект: были пробиты коридоры в многослойной ПВО РФ и обеспечены безопасные проходы для украинских дальнобойных дронов вглубь вражеского тыла – по военным базам, складам, аэродромам и другим военным объектам".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что спецназовцы СБУ уничтожили техники России более чем на $5,5 млрд.