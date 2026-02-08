Вибухи та блекаути: у Росії була дуже неспокійна нічка, де були атаки
Під атакою опинилися одразу кілька міст
У ніч проти 8 лютого у російських містах Бєлгород та Новоросійський пролунали вибухи. Внаслідок цього відбулися перебої зі світлом і частина будинків залишилася без електрики.
Що потрібно знати:
- Вибухи у російських містах потрапили на відео
- Губернатор Бєлгородської області заявляв, що над містом та округом спрацювала система ППО
- У Новоросійську, попередньо, був приліт по порту
Telegram-канал Eхilenova+ повідомляє, що у Бєлгороді було кілька атак у різний час.
В одному з місцевих бєлгородських пабліків заявили, що в місті було завдано удару по електропідстанції "Бєлгород" у районі вулиці Сторожова. Там же повідомляли, що у Бєлгороді працювала ППО.
При цьому в соцмережах пишуть, що у місті сталися перебої з електрикою. Деякі будинки залишилися без світла.
Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявляв, що над містом та округом спрацювала система ППО.
"Відбито ракетну атаку противника. За попередніми даними, постраждалих немає", — сказано в пості в його Telegram.
Водночас у Новоросійську цієї ночі було чути вибухи. Попередньо було попадання по порту.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна завдала серії ударів по полігону "Капустін Яр", з якого Росія запускає свої ракети "Орєшнік". Атаки було скоєно із застосуванням далекобійного озброєння, зокрема ракет "Фламінго".