Времени, чтобы спрятаться, не будет: за сколько минут "Орешник" может долететь из Беларуси (карта)

Быстрее всего "Орешник" может долететь до Вильнюса

На совместных учениях России и Беларуси "Запад-2025" военные отработают планирование применения ядерного оружия. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Он подчеркнул, что такой элемент является важной составляющей стратегического сдерживания.

"Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим", – сказал Хренин.

Министр также отметил, что во время учений белорусские военные вместе с российскими коллегами отработают вопросы планирования применения комплекса "Орешник".

Где будут проходить военные учения в Беларуси

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил и первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Павел Муравейко заявил, что районы проведения учений были отодвинуты от границ страны. По его словам, это решение приняли ввиду сложной военно-политической обстановки и постоянных обвинений в адрес Беларуси в агрессивных намерениях.

Павел Муравейко

Муравейко подчеркнул, что этот шаг не следует расценивать как "проявление слабости, лояльности или реакцию на претензии". Он охарактеризовал его как "одну из мер стабилизации ситуации и успокоения международного сообщества".

Что такое "Орешник"

"Орешник" — российская баллистическая ракета промежуточной дальности, которая, по данным украинских военных, способна развивать скорость более 12 300 км/ч и оснащена шестью боевыми частями с суббоеприпасами.

Президент России Владимир Путин 28 ноября 2024 года заявил, что серийное производство ракеты уже началось.

Вероятно, "Орешник" создали на базе РС-26 "Рубеж", которая прошла пять испытательных запусков, но не была принята на вооружение.

Орешник

Первый подтверждённый случай боевого применения "Орешника" произошёл 21 ноября 2024 года во время российско-украинской войны. Ракету запустили с полигона Капустин Яр в Астраханской области для атаки на предприятие "Южмаш" в Днепре. Сначала сообщалось об использовании межконтинентальной ракеты, однако позже идентифицировали именно "Орешник".

Как быстро "Орешник" может достичь цели

Учитывая заявления белорусских чиновников, географию военных учений сдвинули подальше от границ, однако никаких данных о месте проведения в открытых источниках нет. Поэтому для вычисления приблизительного времени подлёта ракеты "Телеграф" использовал нейтральную опорную точку в географическом центре Беларуси – ориентировочно между Минском и Бобруйском.

По расчётам, выполненным на основе предоставленных расстояний и заявленной скорости полёта российской ракеты "Орешник" более 12 300 км/ч (примерно 3,42 км/с), подлётное время до ключевых городов из условной точки в центральной части Беларуси измеряется в пределах одной-двух с половиной минут.

Быстрее всего ракета достигнет Вильнюса — примерно за 1 минуту 4 секунды.

До Ровно она может долететь ориентировочно за 1 минуту 40 секунд, до Луцка — за 1 минуту 44 секунды, а до Киева — за 1 минуту 51 секунду, до Львова — 2 минуты 24 секунды.

Среднее время подлёта до городов ЕС составляет около двух минут: до Даугавпилса — 1 минута 22 секунды, до Люблина — 2 минуты 11 секунд, до Варшавы — 2 минуты 23 секунды, а до эстонского Тарту — 2 минуты 41 секунду.

Карта с временем подлета "Орешника"

Эти данные являются ориентировочными, поскольку расчёт базируется на прямолинейном расстоянии и постоянной скорости. Реальное время полёта будет зависеть от траектории, фазы ускорения, а также возможностей противоракетной обороны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что учения Беларуси и России "Запад-2025" могут нести потенциальную угрозу для Украины, особенно в период активной фазы, запланированной на сентябрь.