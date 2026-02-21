В России загорелся важный завод. Какие масштабы пожара и что производит для армии (фото, видео)
Огонь охватил один из цехов
В России загорелся завод, производящий электронику. Над Саранском, республика Мордовия, уже поднялся огромный столб черного дыма.
Что нужно знать:
- Пожар охватил завод специальных преобразователей "Электровыпрямитель-ЗСП"
- Информация о пострадавших не поступала
- Причины возгорания неизвестны
Как сообщают росСМИ, завод "Электровыпрямитель-ЗСП" загорелся в субботу, 21 февраля. Здесь производят электронику, источники питания, которые используются в военно-промышленном комплексе России.
Известно, что огонь охватил один из цехов. Площадь возгорания составляет более 150 квадратных километров. О пострадавших и погибших информация не поступала. МЧС России подтвердило пожар, но причина возгорания неизвестна.
Добавим, что завод находится под международными санкциями из-за участия в государственном оборонном заказе РФ.
Что известно о заводе "Электровыпрямитель-ЗСП"
Это предприятие находится в Саранске, республика Мордовия. Расстояние до границы с Украиной составляет более 700 км. Основная специализация завода – это производство силовой электроники, в частности выпрямители, инверторы, источники питания и преобразователи. Продукция компании используется в промышленном и военно-промышленном комплексе России.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что такое ГРАУ, которое атаковали Силы обороны Украины в начале февраля.