В России загорелся важный завод. Какие масштабы пожара и что производит для армии (фото, видео)

Огонь охватил один из цехов

В России загорелся завод, производящий электронику. Над Саранском, республика Мордовия, уже поднялся огромный столб черного дыма.

Что нужно знать:

Пожар охватил завод специальных преобразователей "Электровыпрямитель-ЗСП"

Информация о пострадавших не поступала

Причины возгорания неизвестны

Как сообщают росСМИ, завод "Электровыпрямитель-ЗСП" загорелся в субботу, 21 февраля. Здесь производят электронику, источники питания, которые используются в военно-промышленном комплексе России.

Пожар на заводе в Саранске, Россия. Фото: росСМИ

Пожар на заводе в Саранске, Россия. Фото: росСМИ

Известно, что огонь охватил один из цехов. Площадь возгорания составляет более 150 квадратных километров. О пострадавших и погибших информация не поступала. МЧС России подтвердило пожар, но причина возгорания неизвестна.

Добавим, что завод находится под международными санкциями из-за участия в государственном оборонном заказе РФ.

Что известно о заводе "Электровыпрямитель-ЗСП"

Это предприятие находится в Саранске, республика Мордовия. Расстояние до границы с Украиной составляет более 700 км. Основная специализация завода – это производство силовой электроники, в частности выпрямители, инверторы, источники питания и преобразователи. Продукция компании используется в промышленном и военно-промышленном комплексе России.

Расстояние от завода до Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что такое ГРАУ, которое атаковали Силы обороны Украины в начале февраля.