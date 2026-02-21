У Росії загорівся важливий завод. Які масштаби пожежі та що виготовляє для армії (фото, відео)

Вогонь охопив один з цехів

У Росії загорівся завод, який виготовляє електроніку. Над Саранськом, республіка Мордовія, вже здійнявся величезний стовп чорного диму.

Що треба знати:

Пожежа охопила завод спеціальних перетворювачів "Електровипрямитель-ЗСП"

Інформація про постраждалих не надходила

Причини займання невідомі

Як повідомляють росЗМІ, завод "Електровипрямитель-ЗСП" загорівся у суботу, 21 лютого. Тут виготовляють електроніку, джерела живлення, які використовують у військово-промисловому комплексі Росії.

Пожежа на заводі у Саранську, Росія. Фото: росЗМІ

Відомо, що вогонь охопив один з цехів. Площа займання складає понад 150 квадратних кілометрів. Про постраждалих та загиблих інформація не надходила. МНС Росії підтвердило пожежу, але причина займання невідома.

Додамо, що завод перебуває під міжнародними санкціями через участь у державному оборонному замовленні РФ.

Що відомо про завод "Електровипрямитель-ЗСП"

Це підприємство знаходиться у Саранську, республіка Мордовія. Відстань до кордону з Україною складає понад 700 км. Основна спеціалізація заводу — це виробництво силової електроніки, зокрема випрямлячі, інвертори, джерела живлення та перетворювачі. Продукція підприємства використовується у промисловому та військово-промисловому комплексі Росії.

Відстань від завода до України.

