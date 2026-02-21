Оказался в руках КГБ или ФСБ? Что известно об исчезновении противника Лукашенко

Семья и сторонники Анатолия Котова бьют тревогу

В эту субботу исполнилось полгода с момента, как 21 августа 2025 года безследно исчез белорусский оппозиционный активист Анатолий Котов. В тот день он прилетел в Турцию из Польши и, как сообщили родные и коллеги, перестал выходить на связь вечером после 22:30 по местному времени (летом совпадает с киевским). С тех пор связи с ним нет, а его семья и сторонники бьют тревогу.

Котов, представитель Белорусского фонда спортивной солидарности и бывший высокопоставленный сотрудник администрации Александра Лукашенко, получил в Польше статус политического беженца. В Беларуси он заочно осужден. Он вылетел из Варшавы в Стамбул по личным делам и в течение всего дня поддерживал контакт с близкими, но вечером связь резко оборвалась. Родственники обратились в полицию и генконсульство Польши в Турции с просьбой помочь установить его местонахождение.

Анатолий Котов / фото: svaboda.org

По данным ряда источников, после прилёта в Стамбул Котов отправился в портовый город Трабзон на побережье Чёрного моря и мог покинуть Турцию через морской порт в тот же день. Турецкая прокуратура официально подтвердила, что паспорт Котова прошёл регистрацию при выезде через Трабзон около 18:35, но это не проясняет дальнейшую судьбу политика: контакт с ним прервался значительно позже, что вызывает вопросы о достоверности всех версий.

После недель безуспешных поисков соратники политика заявили, что опасаются его похищения. Котов мог оказаться в руках белорусского КГБ или российских спецслужб, собщает Belsat. В свою очередь, власти Беларуси заявили родственникам, что также разыскивают оппозиционера.

Напомним, "Телеграф" писал, что белорусского оппозиционера Виталия Шишова нашли повешенным в Киеве.