Опинився в руках КДБ чи ФСБ? Що відомо про зникнення противника Лукашенка

Сім’я та прибічники Анатолія Котова б’ють на сполох

Цієї суботи виповнилося пів року з моменту, як 21 серпня 2025 року безвісти зник білоруський опозиційний активіст Анатолій Котов. Того дня він прилетів до Туреччини з Польщі і, як повідомили рідні та колеги, перестав виходити на зв’язок увечері після 22:30 за місцевим часом (влітку збігається з київським). Відтоді зв’язку з ним нема, а його родина та прибічники б’ють на сполох.

Котов, представник Білоруського фонду спортивної солідарності та колишній високопосадовець адміністрації Олександра Лукашенка, отримав у Польщі статус політичного біженця. У Білорусі його заочно засуджено. Він вилетів із Варшави до Стамбула в особистих справах і протягом усього дня підтримував контакт із близькими, але ввечері зв’язок різко обірвався. Родичі звернулися до поліції та генконсульства Польщі в Туреччині з проханням допомогти встановити його місцезнаходження.

Анатолій Котов/фото: svaboda.org

За даними низки джерел, після прильоту в Стамбул Котов вирушив до портового міста Трабзон на узбережжі Чорного моря і міг залишити Туреччину через морський порт того ж дня. Турецька прокуратура офіційно підтвердила, що паспорт Котова пройшов реєстрацію при виїзді через Трабзон близько 18:35, але це не прояснює подальшу долю політика: контакт з ним перервався значно пізніше, що викликає запитання до достовірності всіх версій.

Після тижнів невдалих пошуків соратники політика заявили, що побоюються його викрадення. Котов міг опинитися в руках білоруського КДБ чи російських спецслужб, повідомляє Belsat. У свою чергу, влада Білорусі заявила родичам, що також розшукує опозиціонера.

