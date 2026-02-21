Рус

Опинився в руках КДБ чи ФСБ? Що відомо про зникнення противника Лукашенка

Ігор Тимофєєв
Олександр Лукашенко
Олександр Лукашенко. Фото Reuters

Сім’я та прибічники Анатолія Котова б’ють на сполох

Цієї суботи виповнилося пів року з моменту, як 21 серпня 2025 року безвісти зник білоруський опозиційний активіст Анатолій Котов. Того дня він прилетів до Туреччини з Польщі і, як повідомили рідні та колеги, перестав виходити на зв’язок увечері після 22:30 за місцевим часом (влітку збігається з київським). Відтоді зв’язку з ним нема, а його родина та прибічники б’ють на сполох.

Котов, представник Білоруського фонду спортивної солідарності та колишній високопосадовець адміністрації Олександра Лукашенка, отримав у Польщі статус політичного біженця. У Білорусі його заочно засуджено. Він вилетів із Варшави до Стамбула в особистих справах і протягом усього дня підтримував контакт із близькими, але ввечері зв’язок різко обірвався. Родичі звернулися до поліції та генконсульства Польщі в Туреччині з проханням допомогти встановити його місцезнаходження.

Анатолій Котов/фото: svaboda.org

За даними низки джерел, після прильоту в Стамбул Котов вирушив до портового міста Трабзон на узбережжі Чорного моря і міг залишити Туреччину через морський порт того ж дня. Турецька прокуратура офіційно підтвердила, що паспорт Котова пройшов реєстрацію при виїзді через Трабзон близько 18:35, але це не прояснює подальшу долю політика: контакт з ним перервався значно пізніше, що викликає запитання до достовірності всіх версій.

Після тижнів невдалих пошуків соратники політика заявили, що побоюються його викрадення. Котов міг опинитися в руках білоруського КДБ чи російських спецслужб, повідомляє Belsat. У свою чергу, влада Білорусі заявила родичам, що також розшукує опозиціонера.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що білоруського опозиціонера Віталія Шишова знайшли повішеним у Києві.

