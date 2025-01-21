Поддерживает Украину в войне с Россией: где сейчас белорусская оппозиционерка Тихановская

Политик поддержала Украину в войне с Россией

Светлана Тихановская — известный политик, которая баллотировалась в президенты Беларуси, но проиграла Александру Лукашенко. Кандидат просила повторно провести выборы, ведь не верила в их честность. Ранее "Телеграф" публиковал эксклюзивное интервью Тихановской, где она поделилась мнением о ситуации в мире.

"Телеграф" напомнит, какой является карьера политика, и где она находится сейчас.

Светлана Тихановская — что известно

Будущая политика родилась в 1982 году в Микашевичах, что в Беларуси. Училась в Мозыре на переводчика английского и немецкого языков. Некоторое время Тихановская жила в Гомеле и работала переводчицей. В частности, в благотворительной организации, помогавшей пострадавшим от Чернобыльской катастрофы — Chernobyl Life Line.

В 2020 году ЦИК Беларуси отказался регистрировать кандидатом в президенты мужа Тихановской – Сергея. Поэтому она решила подать свою кандидатуру. Сергей же возглавил ее инициативную группу. Однако впоследствии мужчину посадили в СИЗО.

Светлана Тихановская баллотировалась в президенты, фото из сети

Тихановская получала угрозы, что у нее отберут детей, и она вывезла их в ЕС. Светлана обещала избирателям, что освободит всех политических заключенных и вернет ограничение президентства в два срока. В 2020 году на митинги в поддержку Тихановской вышли 200 тысяч человек в Минске и 20 тысяч — в Бресте.

Однако по результатам голосования кандидат набрала всего 10,12% голосов, тогда как Лукашенко — 80,10%. Так, она подала жалобу в Центральную избирательную комиссию. По альтернативным подсчетам, Тихановская получила 56% (3 миллиона голосов). Однако изменить ход событий не удалось.

Светлана Тихановская не верила в честные выборы в Беларуси

Выдвинув свою кандидатуру на выборы, Тихановская привлекла внимание многих мировых лидеров. У нее были встречи с президентами и премьер-министрами Великобритании, Австрии, Германии, Франции, Польши, Чехии, США.

Политика дважды выдвигали на получение Нобелевской премии мира. Ее наградили американской премией Свободы имени Джона Маккейна и премией "За свободу мнения" имени Сахарова от Европарламента.

Светлана Тихановская стала влиятельным политиком

После окончания выборов Тихановская перебралась в Литву. В то же время в Беларуси ее объявили в розыск из-за "призывов к свержению конституционного строя". Доверенных лиц Тихановской приговорили к отбыванию срока в колонии.

Когда Тихановскую спрашивали, чей Крым, она говорила, что юридически — украинский, а фактически — российский. Также она неоднозначно высказывалась о вооруженной агрессии России на Донбассе. Политик говорила, что "в Украине война, разделяющая людей и настраивающая друг против друга".

Где сейчас Светлана Тихановская

Тихановская осудила полномасштабное вторжение России в Украину. Также она призвала Беларусь поддержать украинцев, хотя эта страна помогает оккупантам. В 2022 году она создала Объединенный переходный кабинет Беларуси – орган, включающий демократические силы этого государства.

Светлана Тихановская осудила вторжение России в Украину, фото Getty Images

В 2023 году белорусские власти назвали организацию Тихановской "экстремистским формированием". Вскоре ее заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Позже приняла участие в саммите Совета Европы в Исландии.

Тихановская призвала наказать Беларусь за помощь России в войне с Украиной. Также она осуждала размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. Светлана отмечала, что если Лукашенко умрет, мир не должен допустить, чтобы Россия захватила Белоруссию. Политик также предполагала вариант, что режим Лукашенко могут свергнуть военные, в частности из полка Калиновского. Сейчас эти бойцы защищают Украину от оккупантов.

Светлана Тихановская осудила Беларусь за помощь России, фото Getty Images

Тихановская также получала сообщение, что ее муж скончался в тюрьме. Хотя эту информацию не подтвердили. В 2024 году Тихановская посещала штаб-квартиру НАТО, где выступала перед Североатлантическим советом. Участники стран блока призвали Беларусь не поддерживать Россию в войне с Украиной.

Светлана Тихановская выступала перед членами-странами НАТО, фото Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, может ли Беларусь напасть на страны НАТО. Светлана Тихановская считает, что Александр Лукашенко зависит от решений России и Китая.