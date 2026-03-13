На поводке у Путина: Трампа в сети жестко высмеял его главный конкурент (фото)

С официальным аккаунтом, с которого публикуют изображения, есть интересный нюанс

На странице в соцсети Х, именованной пресс-службой губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, появилась провокационная картинка с изображением лидера США Дональда Трампа и российского главы Владимира Путина. Последний ведет президента Штатов на поводке.

Что нужно знать:

Причиной высмеивания Трампа стало временное ослаблении санкций против российской нефти

Подобные саркастические посты уже были ранее на странице пресс-службы губернатора Калифорнии

Аккаунт имеет "галочку", которую дают государственным организациям или официальным лицам

Соответствующий пост был опубликован 13 марта. Автор использует провокационную визуальную метафору, чтобы намекнуть, что определённые решения США могут восприниматься как выгодные для России.

"Чтобы расширить глобальный охват существующих поставок, Министерство финансов (США) предоставляет временное разрешение, чтобы разрешить странам покупать российскую нефть", — говорится в подписи.

Речь идёт о временном ослаблении санкций против российской нефти, чтобы стабилизировать мировой рынок. Как сообщает Reuters, Соединенные Штаты предоставили странам 30-дневное разрешение на покупку находящейся под санкциями российской нефти и нефтепродуктов, которые в настоящее время находятся в море. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что это шаг к стабилизации мировых энергетических рынков, потрясенных войной с Ираном. Отмена ограничений действует до 11 апреля.

В то же время, союзники Европы выступают против ослабления санкций в отношении России. Например, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после участия в телефонном разговоре с лидерами G7 в среду, посвященном обсуждению влияния войны в Иране на рынки нефти и газа, заявила, что сейчас не время ослаблять санкции против России.

Пост на Governor Newsom Press Office

Стоит отметить, что данный пост был опубликован на странице, которая именуется как пресс-служба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Он же является одним из главных конкурентов Дональда Трампа.

В октябре 2025 года Гэвин Ньюсом подтвердил, что рассматривает возможность баллотироваться на пост президента в 2028 году, но добавил, что в первую очередь сосредоточен на том, чтобы помочь своей партии завоевать места в Конгрессе на предстоящих промежуточных выборах. В то же время, в некоторых СМИ отмечают, что губернатор Калифорнии уже давно рассматривается как потенциальный кандидат от Демократической партии, чему способствует его активная критика администрации Трампа.

Добавим, что подобные саркастические посты уже были ранее на странице пресс-службы губернатора Калифорнии. Например, в ноябре 2025 года оходее изображение с Трампом и Путиным этот аккаунт опубликовал в ответ на пост с подписью "Джеффри Эпштейн утверждает, что передал россиянам информацию о Трампе".

Пост на Governor Newsom Press Office

Что касается аккаунта "Governor Newsom Press Office", с которого публикуют провокационные изображения, имеет "серую галочку", которая в соцсети X присваивается государственным организациям или официальным лицам.

Гэвин Ньюсом. Фото: Facebook

Но есть важный нюанс — на официальном сайте пресс-службы Гэвина Ньюсома в разделе социальных сетей указаны только личные страницы губернатора Калифорнии.

