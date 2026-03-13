Если не сделать этого в марте, можете потерять урожай: как ухаживать за озимым чесноком весной

Чеснок после зимы нуждается в особом уходе

После зимы озимый чеснок нуждается в особом внимании, ведь именно весной он активно пойдет в рост. Чтобы не потерять урожай, овощ нужно правильно удобрить и умеренно поливать. Сейчас самое время заняться грядками.

"Телеграф" рассказывает, что нужно сделать с озимым чесноком весной, чтобы получить хороший урожай.

Как ухаживать за озимым чесноком весной?

Озимый чеснок сажается осенью, чтобы весной быстро пойти в рост. Когда снег растает, а земля немного прогреется, овощ требует ухода и удобрения, рассказали на фейсбук-странице "Книга советов".

Уберите укрытие

Первое, что нужно сделать, это убрать укрытие с грядки, если она была присыпана мульчей, соломой или листьями. Убирать все это нужно, когда установится стабильная плюсовая температура, чтобы чеснок не пострадал от заморозков.

Озимый чеснок. Фото: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Разрыхлите землю

После морозов и снега земля уплотняется, поэтому междурядья нужно разрыхлить примерно на 3-5 см. Это поможет чесноку в земле получать больше воздуха и предотвратит застой влаги.

Первая подкормка

После зимовки в земле чесноку необходим азот. Для подкормки можно использовать раствор мочевины, аммиачную селитру или настой коровяка. Удобрения нужно вносить по влажной почве, чтобы корни лучше усваивали питательные вещества. Вторую подкормку можно провести через две недели, используя комплексные удобрения.

Следите за влажностью

Если весна выдалась засушливой, грядку с озимым чесноком нужно умеренно поливать, так как весной он особенно требует влаги. Однако и избыток воды нежелателен, ведь он может повлечь загнивание корней. Также проследите, чтобы на грядке не оставалось поврежденных или подмерзших растений. Если такие есть, их нужно немедленно удалить.

