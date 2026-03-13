На повідку у Путіна: Трампа у мережі жорстко висміяв його головний конкурент (фото)

З офіційним обліковим записом, з якого публікують зображення, є цікавий нюанс

На сторінці в соцмережі Х, іменованій пресслужбою губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома, з’явилася провокаційна картинка із зображенням лідера США Дональда Трампа та російського голови Володимира Путіна. Останній веде президента Штатів на повідку.

Що потрібно знати:

Причиною висміювання Трампа стало тимчасове ослаблення санкцій проти російської нафти

Подібні саркастичні пости були раніше на сторінці пресслужби губернатора Каліфорнії

Акаунт має "галочку", яку дають державним організаціям чи офіційним особам

Відповідний пост було опубліковано 13 березня. Автор використовує провокаційну візуальну метафору, щоб натякнути, що певні рішення США можуть сприйматися як вигідні для Росії.

"Щоб розширити глобальне охоплення існуючих поставок, Міністерство фінансів (США) надає тимчасовий дозвіл, щоб дозволити країнам купувати російську нафту", — йдеться у підписі.

Йдеться про тимчасове ослаблення санкцій проти російської нафти, щоб стабілізувати світовий ринок. Як повідомляє Reuters, Сполучені Штати надали країнам 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти і нафтопродуктів, що перебуває під санкціями, які нині перебувають у морі. Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що це крок до стабілізації світових енергетичних ринків, вражених війною з Іраном. Скасування обмежень діє до 11 квітня.

Водночас союзники Європи виступають проти ослаблення санкцій щодо Росії. Наприклад, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн після участі у телефонній розмові з лідерами G7 у середу, присвяченій обговоренню впливу війни в Ірані на ринки нафти та газу, заявила, що зараз не час послаблювати санкції проти Росії.

Пост на "Governor Newsom Press Office"

Варто зазначити, що цей пост був опублікований на сторінці, яка називається як пресслужба губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома. Він же є одним із головних конкурентів Дональда Трампа.

У жовтні 2025 року Ґевін Ньюсом підтвердив, що розглядає можливість балотуватися на пост президента у 2028 році, але додав, що насамперед зосереджений на тому, щоб допомогти своїй партії завоювати місця у Конгресі на майбутніх проміжних виборах. Водночас у деяких ЗМІ зазначають, що губернатор Каліфорнії вже давно розглядається як потенційний кандидат від Демократичної партії, чому сприяє його активна критика адміністрації Трампа.

Додамо, що подібні саркастичні посади вже були раніше на сторінці прес-служби губернатора Каліфорнії. Наприклад, у листопаді 2025 року охідніше зображення з Трампом і Путіним цей обліковий запис опублікував у відповідь на пост за підписом "Джеффрі Епштейн стверджує, що передав росіянам інформацію про Трамп".

Пост на "Governor Newsom Press Office"

Що стосується облікового запису "Governor Newsom Press Office", з якого публікують провокаційні зображення, має "сіру галочку", яка в соцмережі X присвоюється державним організаціям або офіційним особам.

Ґевін Ньюсом. Фото: Facebook

Але є важливий нюанс — на офіційному сайті пресслужби Ґевіна Ньюсома у розділі соціальних мереж наведено лише особисті сторінки губернатора Каліфорнії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що через Україну Трампа розкритикував головний конкурент на виборах Ґевін Ньюсом.