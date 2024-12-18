Дефицит сделал свое дело: какие новогодние привычки пришли к нам из СССР

4 новогодних привычка, которые до сих пор имеют украинцы после распада Советского Союза

При существовании Советского Союза поводов для праздника у людей было не так много, поэтому Новый год всегда отмечали с размахом. Однако с этими привычками давно пора попрощаться.

"Телеграф" расскажет об этих привычках. Чтобы в Новом году вы их не унесли в свою жизнь.

Готовить салаты в больших порциях

Дефицит продуктов в СССР приводил к тому, что по праздникам доставали все продукты, которые только возможно, и в огромных количествах выставляли на стол. В частности, готовили майонезные салаты типа оливье тазами. Сейчас, когда доступ к продуктам, в том числе к экзотическим деликатесам, сильно упростился, лучше приготовить меньше, но что-то интереснее бутербродов со шпротами и ведра "шубы".

Помпезно одеваться

Так же в советские времена поступали и с одеждой – на праздник одевали все самое лучшее сразу, увешивались всеми украшениями и конкурировали своим видом с новогодней елкой. Создайте образ с одной яркой вещью в основе. В приоритете стиль, а не стоимость одежды или количество украшений.

Кушать и пить про запас

Праздники пройдут, а доступ к вкусным продуктам останется. А значит нет никакого смысла в новогоднюю ночь запихивать в себя как можно больше еды. Так поступали в СССР, потому что следующий случай наесться мог выпасть очень нескоро. Теперь лучше сосредоточиться на том, чтобы смаковать все блюда понемногу, наслаждаясь небольшими порциями.

Смотреть одно и тоже каждый год

В мире существует целая куча праздничных фильмов и шоу, которые действительно заслуживают вашего внимания. Пора обновить свою телепрограмму на праздники. Или вообще отказаться от телевизора и сосредоточиться на общении. Хотя раньше люди любили смотреть одни и те же передачи.

Ранее "Телеграф" писал, какими были первые советские елочные украшения.