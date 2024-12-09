Влетит в копеечку. Как за год изменилась цена на продукты для оливье

Нынешнее приготовление салата обойдется украинцам дороже, чем в 2023 году

Цены в Украине на популярные продукты растут почти ежедневно, что негативно влияет на стоимость блюд. Одним из таких блюд стало оливье, приготовление которого сейчас дороже на 27%, чем в прошлом году.

Этот салат вырос намного в цене больше, чем общая инфляция в Украине. Об этом сказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире Новости. LIVE.

Он отметил, что в текущем году урожай оказался значительно худшим, чем в прошлом году, что объясняется засухой и аномальной жарой летом. Поэтому это привело к удорожанию овощей в среднем на 70%.

Кроме того, средний класс населения, ранее имевший возможность покупать продукты высокого качества, перешел на более дешевый сегмент. Украинцы экономят на пищевых продуктах из-за уменьшения реальных доходов.

"Есть такой центр "Розумкова", который сделал очень интересный опрос, который показал, что минимум 44% украинцев сегодня признают, что они экономят на продуктах и покупают продукты худшего качества. Кстати, из всего перечня опрошенных 15% отказались ответить. То есть, будем считать, что там не 44, а там по-хорошему под 60. А что это означает? Это означает, что средний класс, который раньше имел возможность покупать мясо, рыбу, дорогой сегмент продовольственной корзинки, вдруг начал переходить на более дешевый сегмент", — пояснил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что перед Рождеством подорожает один из самых важных продуктов.