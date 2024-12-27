Борщ "с дымком", мятное масло и пышная "Шарлотка": топ-3 рецепта, которые удивили вас в 2024 году (видео)
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Ароматный борщ, масло с мятой для заправки салатов и пышная Шарлотка
Подходит к концу 2024 год, а значит — самое время подвести итоги и вспомнить, чем этот год нам запомнился. В этом году мы приготовили вместе множество вкусных блюд, а популярными стали, казалось бы, привычные рецепты – но со своими "изюминками".
В частности, вместе мы научились готовить борщ "с дымком", мятное масло, которым можно поливать салаты или добавлять в выпечку, а также популярную и известную всем "Шарлотку". Предлагаем сегодня вспомнить эти рецепты.
Борщ "с дымком"
Ингредиенты на (на 5 л):
Бульон:
- вода — 4 л;
- куриные бедра (другое мясо) — 600 г;
- картофель – 400 г;
- капуста — 400 г;
- чернослив – 200 г;
- лук — 200 г;
- фасоль — 150 г;
- чеснок – 30 г;
- соль – по вкусу;
- зелень – 30 г или по вкусу;
- специи (молотая паприка, черный перец, молотый кориандр) — по вкусу;
- лавровый лист – 3-4 шт.;
Зажарка:
- свекла — 300 г;
- морковь — 250 г;
- лук — 150 г;
- сметана — 150 г;
- томатная паста — 150 г;
- масло – 30 г;
- чеснок – 20 г;
Способ приготовления:
- Мясо промыть, залить водой, чтобы она покрыла мясо, проварить на большом огне.
- Воду слить, залить новой водой, добавить луковицу и морковку, лавровый лист, перец горошком, чеснок, сварить бульон, снимая пену и в конце удалив овощи и специи.
- Фасоль предварительно замочить и варить отдельно в течение 25 минут.
- Картошку нарезать кубиками.
- Капусту нашинковать.
- Для зажарки овощи почистить.
- Лук порезать кубиками.
- Морковь натереть на большой терке.
- Свеклу натереть на большой терке.
- Чеснок выдавить через пресс.
- Обжарить овощи на разогретой с маслом сковороде до готовности.
- В конце добавить к ним сметану, томатную пасту, соль и специи.
- Мясо из бульона вынуть, бульон процедить, вскипятить, добавить картофель, капусту и чернослив, снова довести до кипения.
- Через 15 минут добавить готовую фасоль и зажарку.
- С мяса снять кожуру, освободить от косточки, добавить к борщу, довести до кипения и выключить.
- В конце к борщу добавить зелень.
Мятное масло
Ингредиенты:
- свежая мята – примерно 1 пучок (20-30 г);
- оливковое или подсолнечное масло – 250 мл;
Способ приготовления:
- Свежую мяту хорошо промыть под прохладной водой, обсушить.
- Листья мяты измельчить или порвать руками, чтобы активировать ее ароматы и полезные вещества.
- В небольшой кастрюле или водяной бане подогреть базовое масло до температуры около 40-50°C (не кипятить!). Это поможет маслу лучше впитывать ароматы мяты.
- Поместить измельченные листья мяты в банку или контейнер с крышкой.
- Залить подогретое масло сверху на мяту, чтобы оно было полностью покрыто.
- Перемешать смесь, чтобы все листики контактировали с растительным маслом.
- Закрыть контейнер крышкой и оставить в темном прохладном месте на 1-2 недели.
- Ежедневно слегка взбалтывать банку, чтобы мята лучше отдавала аромат.
- После того как масло настоится, процедите его через сито или марлю, чтобы удалить остатки мяты.
- Готовое масло перелить в бутылку или банку с крышкой и хранить в темном прохладном месте. Масло с мятой может храниться несколько месяцев.
Использовать это масло можно, добавляя его в салаты, маринады и соусы, а также натирая мясо или добавляя несколько капель в выпечку для аромата.
Пышнач "Шарлотка"
Ингредиенты:
- яблоки – 3 шт.;
- сок из половинки лимона;
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 150 г;
- ванильный сахар — 15 г;
- мука — 160 г;
- разрыхлитель — 0,5 ч.л;
- корица – 0,5 ч.л;
- коричневый сахар – 15 г (можно заменить на обычный);
- сахарная пудра — 5 г;
Способ приготовления:
- Яблоки очистить от кожуры и семян, нарезать слайсами.
- Сбрызнуть их соком лимона, тщательно перемешать, распределив сок.
- Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром около 7 минут до белого.
- Добавить просеянную муку, осторожно перемешать до образования однородной массы.
- Влить немного теста на смазанную маслом форму для выпечки, разровнять по дну.
- Выложить часть яблок, присыпать корицей.
- Снова залить тесто и сверху выложить оставшиеся яблоки, формируя цветочек.
- Сверху присыпать коричневым сахаром.
- Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 50 минут.