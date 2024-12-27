Борщ "с дымком", мятное масло и пышная "Шарлотка": топ-3 рецепта, которые удивили вас в 2024 году (видео)

Ароматный борщ, масло с мятой для заправки салатов и пышная Шарлотка

Подходит к концу 2024 год, а значит — самое время подвести итоги и вспомнить, чем этот год нам запомнился. В этом году мы приготовили вместе множество вкусных блюд, а популярными стали, казалось бы, привычные рецепты – но со своими "изюминками".

В частности, вместе мы научились готовить борщ "с дымком", мятное масло, которым можно поливать салаты или добавлять в выпечку, а также популярную и известную всем "Шарлотку". Предлагаем сегодня вспомнить эти рецепты.

Борщ "с дымком"

Ингредиенты на (на 5 л):

Бульон:

вода — 4 л;

куриные бедра (другое мясо) — 600 г;

картофель – 400 г;

капуста — 400 г;

чернослив – 200 г;

лук — 200 г;

фасоль — 150 г;

чеснок – 30 г;

соль – по вкусу;

зелень – 30 г или по вкусу;

специи (молотая паприка, черный перец, молотый кориандр) — по вкусу;

лавровый лист – 3-4 шт.;

Зажарка:

свекла — 300 г;

морковь — 250 г;

лук — 150 г;

сметана — 150 г;

томатная паста — 150 г;

масло – 30 г;

чеснок – 20 г;

Способ приготовления:

Мясо промыть, залить водой, чтобы она покрыла мясо, проварить на большом огне. Воду слить, залить новой водой, добавить луковицу и морковку, лавровый лист, перец горошком, чеснок, сварить бульон, снимая пену и в конце удалив овощи и специи. Фасоль предварительно замочить и варить отдельно в течение 25 минут. Картошку нарезать кубиками. Капусту нашинковать. Для зажарки овощи почистить. Лук порезать кубиками. Морковь натереть на большой терке. Свеклу натереть на большой терке. Чеснок выдавить через пресс. Обжарить овощи на разогретой с маслом сковороде до готовности. В конце добавить к ним сметану, томатную пасту, соль и специи. Мясо из бульона вынуть, бульон процедить, вскипятить, добавить картофель, капусту и чернослив, снова довести до кипения. Через 15 минут добавить готовую фасоль и зажарку. С мяса снять кожуру, освободить от косточки, добавить к борщу, довести до кипения и выключить. В конце к борщу добавить зелень.

Мятное масло

Ингредиенты:

свежая мята – примерно 1 пучок (20-30 г);

оливковое или подсолнечное масло – 250 мл;

Способ приготовления:

Свежую мяту хорошо промыть под прохладной водой, обсушить. Листья мяты измельчить или порвать руками, чтобы активировать ее ароматы и полезные вещества. В небольшой кастрюле или водяной бане подогреть базовое масло до температуры около 40-50°C (не кипятить!). Это поможет маслу лучше впитывать ароматы мяты. Поместить измельченные листья мяты в банку или контейнер с крышкой. Залить подогретое масло сверху на мяту, чтобы оно было полностью покрыто. Перемешать смесь, чтобы все листики контактировали с растительным маслом. Закрыть контейнер крышкой и оставить в темном прохладном месте на 1-2 недели. Ежедневно слегка взбалтывать банку, чтобы мята лучше отдавала аромат. После того как масло настоится, процедите его через сито или марлю, чтобы удалить остатки мяты. Готовое масло перелить в бутылку или банку с крышкой и хранить в темном прохладном месте. Масло с мятой может храниться несколько месяцев.

Использовать это масло можно, добавляя его в салаты, маринады и соусы, а также натирая мясо или добавляя несколько капель в выпечку для аромата.

Пышнач "Шарлотка"

Ингредиенты:

яблоки – 3 шт.;

сок из половинки лимона;

яйца — 4 шт.;

сахар — 150 г;

ванильный сахар — 15 г;

мука — 160 г;

разрыхлитель — 0,5 ч.л;

корица – 0,5 ч.л;

коричневый сахар – 15 г (можно заменить на обычный);

сахарная пудра — 5 г;

Способ приготовления: