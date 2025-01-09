Не запорожане и харковчане. Как на украинском правильно называть жителей областных центров

Есть несколько правил, которые помогут избежать ошибок

С начала полномасштабной войны многие украинцы стараются переходить на родной язык. Впрочем, не все знают, как правильно называть жителей областных центров Украины.

Многие при этом совершают ошибки и вследствие влияния русского языка используют суффикс -чани, что противоречит правилам украинского словообразования.

Чтобы не использовать суржиковые слова "Телеграф" расскажет, как правильно называть жителей разных областных центров нашего государства.

Правила украинского языка

В украинском языке вследствие влияния русского появилось немало названий жителей городов с суффиксом -чани, что противоречит нормам украинского словообразования и подходит далеко не для каждого жителя облцентров Украины.

Так, с -чани образуются названия только от тех населенных пунктов, которые имеют суффиксы -иць-, -ець-, -цьк-, -ц-, -ч-, -к-. К примеру, "Чернівці – чернівчани".

Украинский язык имеет тенденцию использовать суффикс -ець в названиях жителей городов: полтавець, луганець, краматорець.

Также в украинском языке есть названия, где можно образовать параллельные формы с -ян-. Например, "іванофранківці / іванофранків'яни".

Как правильно на украинском называть жителей областных центров

Чернігів — чернігівці;

Полтава — полтавці;

Луганськ — луганці;

Запоріжжя — запоріжці;

Дніпро — дніпровці;

Херсон — херсонці;

Миколаїв — миколаївці;

Черкаси — черкасці;

Ужгород — ужгородці;

Житомир — житомирці;

Івано-Франківськ — іванофранківці;

Тернопіль — тернопільці;

Сімферополь — сімферопольці;

Рівне — рівенці;

Суми — сумці;

Харків — харківці;

Київ — кияни;

Львів — львівʼяни;

Чернівці — чернівчани;

Луцьк — лучани;

Кропивницький — кропивничани;

Хмельницький — хмельничани;

Вінниця — вінничани;

Донецьк — донеччани;

Одеса — одесити / одесці.

Как видите, только четверть этих катойконимов имеет морфологические основания для -чан-.

Также есть названия, где можно образовать параллельные формы с -ян-:

іванофранківці / іванофранківʼяни;

тернопільці / тернополяни;

рівенці / рівняни;

дніпровці / дніпряни;

харківці / харківʼяни;

сумці / сумʼяни;

житомирці / житомиряни;

чернігівці / чернігівʼяни.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно сказать на украинском языке "суспільний діяч" или "громадський". Многие люди используют эти два термина как синонимы, хотя это не совсем корректно. Кроме того, существует еще слово "громадянський", которое тоже могут перепутать со словом "громадський".