Никакого "алого" и "лазурного": как правильно называть необычные цвета на украинском
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Минутка ликбеза
С начала полномасштабной войны многие украинцы стараются переходить на родной язык. Впрочем, не все знают, как правильно называются некоторые цвета и оттенки на украинском языке.
Чтобы не использовать суржиковые слова и раговаривать правильно "Телеграф" подготовил для вас небольшую шпаргалку. Запоминайте и готовьтесь удивлять собеседников!
Так, в украинском языке существует много колоритных названий цветов и оттенков, которые способны обогатить язык каждого из нас.
Предлагаем вашему вниманию подборкуинструкцию по цветовой гамме:
- изумрудный — смарагдовий
- каштановый — брунатний
- алый — жаристий, криваво-червоний
- индиго (ярко-синий) — кубовий
- васильковый — блаватний, волошковий
- кораловий — коралевий
- сиреневый — бузковый
- янтарный — бурштиновий
- багровый — багряний
- пурпурный — пурпуровий
- лазурный — лазуровий
- золотистый — золотавий
- оранжевый — помаранчевий
- серебряный — сриблястий
А эта небольшая подсказка поможет вам запомнить последовательность цветов радуги.
Напомним, мы рассказывали, что в украинском есть аж семь правильных вариантов, как еще назвать холодец. Почти в каждой из областей Украины было свое название этого блюда.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как общаться на украинском в общественном транспорте. С помощью этих фраз можно смоделировать разные ситуации и всегда выглядеть на уровне.