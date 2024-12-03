Никакого "алого" и "лазурного": как правильно называть необычные цвета на украинском

Минутка ликбеза

С начала полномасштабной войны многие украинцы стараются переходить на родной язык. Впрочем, не все знают, как правильно называются некоторые цвета и оттенки на украинском языке.

Чтобы не использовать суржиковые слова и раговаривать правильно "Телеграф" подготовил для вас небольшую шпаргалку. Запоминайте и готовьтесь удивлять собеседников!

Так, в украинском языке существует много колоритных названий цветов и оттенков, которые способны обогатить язык каждого из нас.

Предлагаем вашему вниманию подборкуинструкцию по цветовой гамме:

изумрудный — смарагдовий

каштановый — брунатний

алый — жаристий, криваво-червоний

индиго (ярко-синий) — кубовий

васильковый — блаватний, волошковий

кораловий — коралевий

сиреневый — бузковый

янтарный — бурштиновий

багровый — багряний

пурпурный — пурпуровий

лазурный — лазуровий

золотистый — золотавий

оранжевый — помаранчевий

серебряный — сриблястий

А эта небольшая подсказка поможет вам запомнить последовательность цветов радуги.

Напомним, мы рассказывали, что в украинском есть аж семь правильных вариантов, как еще назвать холодец. Почти в каждой из областей Украины было свое название этого блюда.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как общаться на украинском в общественном транспорте. С помощью этих фраз можно смоделировать разные ситуации и всегда выглядеть на уровне.