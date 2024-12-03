Укр

Никакого "алого" и "лазурного": как правильно называть необычные цвета на украинском

Автор
Анна Нестерова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Цвета на украинском Новость обновлена 03 декабря 2024, 14:01
Цвета на украинском. Фото Коллаж "Телеграфа"

Минутка ликбеза

С начала полномасштабной войны многие украинцы стараются переходить на родной язык. Впрочем, не все знают, как правильно называются некоторые цвета и оттенки на украинском языке.

Чтобы не использовать суржиковые слова и раговаривать правильно "Телеграф" подготовил для вас небольшую шпаргалку. Запоминайте и готовьтесь удивлять собеседников!

Так, в украинском языке существует много колоритных названий цветов и оттенков, которые способны обогатить язык каждого из нас.

Предлагаем вашему вниманию подборкуинструкцию по цветовой гамме:

  • изумрудный — смарагдовий
  • каштановый — брунатний
  • алый — жаристий, криваво-червоний
  • индиго (ярко-синий) — кубовий
  • васильковый — блаватний, волошковий
  • кораловий — коралевий
  • сиреневый — бузковый
  • янтарный — бурштиновий
  • багровый — багряний
  • пурпурный — пурпуровий
  • лазурный — лазуровий
  • золотистый — золотавий
  • оранжевый — помаранчевий
  • серебряный — сриблястий

А эта небольшая подсказка поможет вам запомнить последовательность цветов радуги.

Напомним, мы рассказывали, что в украинском есть аж семь правильных вариантов, как еще назвать холодец. Почти в каждой из областей Украины было свое название этого блюда.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как общаться на украинском в общественном транспорте. С помощью этих фраз можно смоделировать разные ситуации и всегда выглядеть на уровне.

Теги:
#Украинский язык #Цвета #Мова