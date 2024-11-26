Можно ли говорить "Добрий ранок"? Проверьте, правильно ли вы здороваетесь на украинском

Многие до сих пор путаются в том, как правильно здороваться утром

В украинском языке существуют различные формы приветствия в зависимости от времени суток. Вокруг такого приветствия как "Добрий ранок" ходят споры и многие считают, что так говорить неверно и использовать нужно исключительно "Доброго ранку". Так ли это на самом деле?

Детально об этом на своей странице в Facebook рассказала редактор Ольга Васильева. По ее словам, форма в родительном падеже стала нормативной в ХХ веке. Это можно проследить по словарям. Например, формы "Добрий ранок" не было, а здоровались только так: "Добридень!" и "Добривечір!".

"В словаре Гринченко (1909) есть только "добри‌вечір", "добри‌день" и "добри‌досвіток" (привітання на світанку)". В русско-украинском академическом словаре Крымского и Ефремова (1924–1933) есть "добри‌день", "добривечір", "добраніч", "на добраніч", а "доброго ранку" подано с примечанием "только у интеллигентов". ("Доброго дня!" і "Доброго вечора!" тоже придумали интеллигенты, но в независимой Украине.)", — пишет Васильева.

А "Добрий ранок" фиксируется в русско-украинском фразеологическом словаре 1927 г. В. Подмогильного и Е.В. Плужник: "Доброе утро!" там переводится только как "Добрий ранок!", а "Доброго ранку!" нет.

При этом, на форму "Добрий ранок" можно наткнуться в произведениях классиков:

"Добрий ранок, — відповіла вона на моє незграбне привітання, не підносячи голови". (У. Самчук)

"Добрий ранок, тітко Ганно! — біля перелазу з'являється попова наймичка Мар'яна, її високі здивовані брови, і красиві вінчики вій, і ранково сині очі, i вогкі, напіврозкриті уста чаять у собі стільки молодечого завзяття і радості, що й мені, соньку, стає веселіше". (М. Стельмах)

То есть, утверждения, что форма "Добрий ранок" ошибочная — не имеют оснований. Она, вероятно, возникла еще раньше, чем "Доброго ранку".

По словам Васильевой, форму "Добрий ранок" можно использовать, так же как и "Добрий день!" и "Добрий вечір!".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что нужно говорить в украинском языке, когда человек чихнул.