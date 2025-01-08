Хватит уже говорить "бувай": как оригинально прощаться на украинском языке

Есть несколько интересных вариантов

В украинском языке многие на прощание привыкли говорить "бувай". Это правильно, на самом деле, однако для тех, кто хочет более оригинально попрощаться, есть ряд интересных синонимов.

"Телеграф" рассказывает, что еще можно говорить на прощание в украинском языке, чтобы это звучало правильно. При этом важно уточнить, что для того или иного случая необходимо подобрать корректный вариант.

Языковеды говорят, что есть два типа прощания — когда вы с человеком еще увидеться или свяжетесь в ближайшее время и когда разлука будет долгой.

Как прощаться с человеком, если вы скоро увидитесь:

"До побачення! / Побачимося!";

"До зустрічі! / Зустрінемося!";

"До зв’язку! / Зв’яжемося!";

"До завтра/вечора/вівторка/вихідних!";

"Спишемося! / Зідзвонимося!".

Как прощаться на долго:

"Хай/нехай щастить!";

"Усього найкращого!";

"Бувайте здорові!";

"Щасливо!".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно говорить о своем заработке на украинском. В украинском языке оба варианта — "зарплата" и "зарплатня" — правильны и равноценны. Это синонимы, которые можно использовать в зависимости от контекста и личных предпочтений.