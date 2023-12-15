Как правильно сказать на украинском языке: "суспільний діяч" или "громадський"

У, казалось бы похожих слов, абсолютно разное значение в украинском языке

усское слово "общественный" в украинском языке может означать как "суспільний",так и "громадський". Поэтому многие люди используют эти два термина как синонимы, хотя это не совсем корректно. Кроме того, существует еще слово "громадянський", которое тоже могут перепутать со словом "громадський".

Чтобы избежать ошибок и неуместности в своей речи нужно запомнить, в каких случаях правильно употреблять эти три слова. Для этого достаточно понимать происхождение и значение каждого из них. "Телеграф" расскажет об этом.

Так, слово "громадський" касается общества, громады или отдельного коллектива. Употребляется в значении "не государственный, не служебный, добровольный, касающийся всего населения или какого-то коллектива". "Громадським" может быть все, что связано с общественно полезной работой: активист, деятель, органы, активность, влияние, деятельность, жизнь, работа, сила, транспорт, место, организация, самоуправление и так далее.

В то же время слово "суспільний" произошло от существительного "общество". "Суспільним" может быть строй, отношения, бытие, сознание, науки. Неправильно будет сказать "суспільний діяч", нужно "громадський діяч".

Слово "громадянський" касается любого гражданина как члена общества, а также всего общества. "Громадянськими" могут быть обязанности, права, позиция, свободы, чувства, клятва, война и так далее.

Некоторые слова можно употреблять со словами "суспільний" и "громадський", но значение будет разным и зависит от контекста. К таким словам относятся: мысль, долг, деятельность.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, в чем разница между словами "одягати" и "надягати". Оказывается, значение не такое, как в русском языке.