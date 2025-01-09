Не запорожани та харків'яни. Як українською правильно називати жителів обласних центрів

Є кілька правил, які допоможуть уникнути помилок

З початку повномасштабної війни багато українців намагаються переходити на рідну мову. Втім, не всі знають, як правильно називати мешканців обласних центрів України.

Багато хто при цьому робить помилки і внаслідок впливу російської мови використовує суфікс -чани, що суперечить правилам українського словотвору.

Щоб не використати суржикові слова "Телеграф", розповість, як правильно називати мешканців різних обласних центрів нашої держави.

Правила української мови

В українській мові внаслідок впливу російської з’явилося чимало назв жителів міст із суфіксом -чани, що суперечить нормам українського словотвору та підходить далеко не для кожного мешканця облцентрів України.

Так, з -чани утворюються назви лише від тих населених пунктів, які мають суфікси -иць-, -ець-, -цьк-, -ц-, -ч-, -к-. Наприклад, "Чернівці — чернівчани ".

Українська мова має тенденцію використовувати суфікс -ець у назвах мешканців міст: полтавець, луганець, краматорець.

Також в українській мові є назви, де можна утворити паралельні форми з –ян-. Наприклад, "іванофранківці/іванофранків’яни ".

Як правильно українською називати мешканців обласних центрів

Чернігів — чернігівці;

Полтава — полтавці;

Луганськ — луганці;

Запоріжжя — запоріжці;

Дніпро — дніпровці;

Херсон — херсонці;

Миколаїв — миколаївці;

Черкаси — черкасці;

Ужгород — ужгородці;

Житомир — житомирці;

Івано-Франківськ — іванофранківці;

Тернопіль — тернопільці;

Сімферополь — сімферопольці;

Рівне — рівенці;

Суми — сумці;

Харків — харківці;

Київ — кияни;

Львів — львівʼяни;

Чернівці — чернівчани;

Луцьк — лучани;

Кропивницький — кропивничани;

Хмельницький — хмельничани;

Вінниця — вінничани;

Донецьк — донеччани;

Одеса — одесити / одесці.

Як бачите, лише чверть цих катойконімів має морфологічні основи для -чан-.

Також є назви, де можна утворити паралельні форми з -ян-:

іванофранківці/іванофранків’яни;

тернопільці/тернополяни;

рівенці/рівняни;

дніпровці/дніпряни;

харківці/харків’яни;

сумці/сум’яни;

житомирці/житомиряни;

чернігівці/чернігів’яни.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно сказати українською мовою "суспільний діяч" чи "громадський". Багато людей використовують ці два терміни як синоніми, хоч це не зовсім коректно. Крім того, існує ще слово "громадянський", яке також можуть переплутати зі словом "громадський".